"Снова на военный режим?" Соцсети о новом витке пандемии

Мир перевалил через отметку в миллион погибших в коронавирус, и в это же время начинается новый виток заболеваемости – по крайней мере, многое говорит именно об этом.

Дмитрий Колезев:

К сожалению, все больше свидетельств того, что вторая волна ковида накрывает Екатеринбург (как и всю Россию). В больницах, по словам пациентов и их родственников, опять битком, опять везут в область, опять очереди на КТ и долгое ожидание скорой помощи. Врачи снова переходят в «военный» режим (сил им). Берегите себя. Хочется верить, что третьей волны уже не будет — будет вакцина.

Владимир Гельман:

Со стороны складывается ощущение, что ко "второй волне" пандемии российские власти готовы еще хуже, чем к первой. Попытки делать вид, что ничего не происходит, откладывать непопулярные решения и ограничиваться полумерами в марте-апреле 2020 года были по-своему рациональны и вполне объяснимы политическими приоритетами Кремля в связи с планировавшимся голосованием по поправкам к конституции (которое в итоге все равно пришлось отложить). Сейчас таких причин объективно нет, но нет и политической воли для того, чтобы предпринимать какие бы то ни было осмысленные шаги. Впрочем, сроки полномочий Путина уже продлены, и теперь можно уже не париться...

Сергей Марков:

Эпидемия. Все! Опять! Вторая волна ковид-19 пришла в Москву. Число заболевших всего в 3,7 раза меньше, чем было весной на пике эпидемии. И быстрый рост. С 28 сентября вводятся новые ограничительные меры.

1. Во все магазины, аптеки и другие закрытые места, где много людей, - только в масках. И власти магазины жестко уже прессуют.

2. Всех попросили по возможности перейти на удаленную работу.

3. Всех пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями попросили сидеть дома.

4. Всех работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями - жестко потребовали перейти на дистанционную работу или уйти в отпуск на 2 месяца.

Понятно, что власти пытаются ввести ограничения как можно раньше, - чтобы успеть погасить начинающуюся опять эпидемию, - с одной стороны, жестче. Понятно, что при этом власти пытаются на этот раз обойтись без всеобщего карантина, парализующего экономику, - с другой стороны, мягче. Логичная политика.

Ситуация ухудшается с каждым днем. Людям власть " подарила лето" отдохнуть от ужаса карантина. Чтобы съездить на море. Все, вы уже отдохнули? Пора опять натягивать на себя маску.

В Берлине марши против карантинных мер до миллиона человек. Будут ли такие марши в России? Нет, не будут. Наш народ верит власти, хотя и не верит почти никому от власти персонально. Каждого персонально считает вором, а всем вместе верит полностью. Вот такой парадокс. Называется- сакральность власти.

Конечно, этот парадокс не относится к Путину, - он вне пошлых закономерностей, стоит над ними. Он в центре сакральности власти. И даже эманирует обе их, и власть и сакральность.

А вы учитесь опять испытывать удовольствие от работы на удаленке.

Антон Красовский:

Вторая волна-таки началась. Случаев все больше, и есть страны, где их даже больше, чем было в пиковые весенние дни. В Испании например 21 сентября зафиксирована 31 тысяча случаев. В Англии уже на тысячу в день больше, чем в апреле.

В Москве прирост по 500 человек в день. Сегодня уже 2000 новых случаев.

Это не значит, что все они тяжелые, что вс е попадают в реанимации. Наоборот. Вторая волна как раз начинается мягче, люди болеют нежнее, до аппаратов ИВЛ доходят совсем немногие. Популяционный иммунитет так или иначе формируется и тестов становится все больше.

То есть прямо вот пугаться не нужно. Но все меры предосторожности соблюдать необходимо.

Если садитесь в автобус, такси, идете в магазин или МФЦ, надевайте маску. Я например ношу с собой в кармане штуки три запасных, чтобы предложить тем, у кого их нет.

Старайтесь не дотрагиваться до поверхностей незащищенными руками. Соблюдайте дистанцию.

Сергей Минаев:

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. Сегодня в городе больше двух тысяч новых случаев и, судя по тому как развивается ситуация в Европе, рост продолжится ( во Франции вчера почти 15 000)

Очевидно, что Москва готова ко второй волне коронавирусной атаки - понятны протоколы лечения, зарезервированы тысячи коек, гораздо больше тестов - учтён опыт весенней волны.

Но, самое главное, это мы с вами. Повторюсь про Стамбул - в масках все и везде: в магазинах, в такси, просто на улицах. У нас в масках ходит меньшинство населения. Социальная дистанция - что-то вроде словосочетания из анекдота.

Но анекдот вообще не смешной. Давайте будем относиться к этим мерам серьезно, давайте поможем друг другу победить эту заразу и выжить.

Олег Морозов:

Что делать властям? Включать голову. А именно любые меры по противодействию ковиду должны быть РАЗУМНЫМИ и ДОСТАТОЧНЫМИ! Уж точно не заставлять людей ходить в масках на улице и покидать дома по кодам в телефоне.

Что делать нам? Тоже включать голову. А именно подчиняться разумным требованиям. К примеру, носить маску в обшественных местах, в частности на транспорте, в магазинах и т.п. Избегать скопления людей. При первых признаках недомогания оставаться дома и обрашаться к врачу.

Короче говоря, не умничать, не фрондировать, а именно подчиняться, ибо РАЗУМНЫЕ требования мою личную свободу не ограничивают.

Кстати, о вере. Вы не верите в пользу масок? Допустим, вы правы. Но я‐то верю в обратное. И если представить, на секунду, что прав я, а не вы, то получается, что вы нарушаете мои права, ибо можете заразить меня, моих близких, моего ребенка. А значит, лучше носить маску, чем не носить, соблюдать дистанцию, а не лезть в толпу, чихать дома, а не в метро.

И последнее. У меня выявили антитела. Перепроверил дважды: они есть, хотя и немного! Природа их появления мне неизвестна, тем более, что я каждую неделю сдаю тест ПЦР на коронавирус . И тем не менее, имея иммунитет и регулярно проверяясь, я, входя в любое помещение, надеваю маску. Для меня это элемент культуры общения с вами! И я надеюсь на такое же отношение к себе.

Илья Константинов:

Все как будто сговорились: ковид, рубль и новая холодная война.

Сговорились довести ситуацию до логического завершения.

Сиди дома, не гуляй.

Дмитрий Милин:

Ну и что-то погнали "вторую волну" ковида. Российской статистике смертей от ковида и заражений им никакой веры нет. У нас в России статистика давно стала "публичной девкой" бюрократов и политиков, рисуя то, что они закажут.

По сему не понятно, то ли действительно заболеваемость выросла, то ли властям понадобилось опять нас "закрыть" под "домашний арест" "самоизоляции".

Однако даже провластные телеграм-каналы пишут, что экономика не выдержит еще одной ковидной "остановки". Дефицит бюджета в 2020-м и так уже 4 трлн, а на 2021-й минфин оценивает дефицит в 2,75 трлн, но это без второй волны "домашних арестов" работающего населения.

Понять, что пересилит: жадность до "попила" бюджетных средств или желание властей "посадить население под домашний арест" решительно не возможно в том "завравшемся дурдоме" в котором мы живем.

В Москве уже со следующего понедельника закроются на досрочные каникулы школы.

Роман Супер:

С пятого октября школы в Москве закрываются на две недели (думаю, на самом деле на пару месяцев).

То есть спущенный из департамента график хождения детей по разным лестницам (в реальности не было никакого графика), разные входы в школы для разных классов (да, действительно дети попадали в школу через разные входы, но выходили из школы все через один центральный вход) и неоткалиброванные градусники на входе (у моего сына вот уже пятую неделю температура тела колеблется от 32 до 35 градусов на школьном градуснике) не сработали.

Удивительно, правда (нет)?

Илья Красильщик:

А дальше они не выйдут, все это мы проходили

Армен Гаспарян:

Ситуация с коронавирусом сложная, Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости. А параллельно на улицах Москвы минимум две трети взрослых бодро шагают без масок и перчаток. Еще и смотрят на тебя недоуменно, вот идиот какой, маску натянул. Мы ведь бессмертные, мало ли, что там было в США и Италии, это далеко и нас не касается. Тупости людской нет предела

Павел Аптекарь:

Во вторую волну короны не верит не только Степан Силыч, но и москвичи с гостями столицы. В самый час пик половина вагона без масок и без малейшего страха садятся, наплевав на запрещающие знаки на спинках. А на машине ехать сейчас -только время терять и бензин тратить

Сергей Фадеев:

Побывав за последние дни в Нарьян-Маре, Челябинске и Орске, скажу, что маски там носят чуть более, чем совсем никто. Ну, может 1 из 30 или 35. И носят на подбородках. А чтоб рот и нос закрыть - буквально 1 из 100, как правило, древние бабушки.

Не верят люди телевизору.

Александр Морозов:

Поскольку примерно 80% инфицированных болеют в легкой форме, то уже нет такой тревоги, как во время первой волны. Европейские правительства не пойдут на резкие превентивные ограничения осенью, внутренние границы в ЕС полностью не перекроют, как это было весной. Будут локальные карантины - в конкретных сильно инфицированных городках или местностях. Такое у меня впечатление.

Алекс Экслер:

В Испании идет так называемая вторая волна коронавируса. А "так называемая" она - потому что волна, судя по всем признакам, фейковая. В марте-апреле тесты делали только тем, кто попадал в больницы, то есть людям с ярко выраженными симптомами и реальными проблемами. Также в жертвы коронавируса записывали всех, кто умирал от различных тяжелых болезней - в том случае, если у них обнаруживался коронавирус.

Сейчас идет массовое тестирование, которое выявляет по 8-10 тысяч носителей в день, при этом:

определенное количество тестов - ложноположительное (но это не главное);

бессимптомных носителей - 70-80%, но власти их упорно называют "заболевшими";

смертность от коронавируса - очень низкая и не превышает смертности от обычного сезонного гриппа;

клинические мощности, подготовленные для больных с коронавирусом, никакой перегрузки не испытывают.

Но правительству на это наплевать, правительство в своей святой борьбе "за здоровье граждан" и, что тут главное, за финансовую помощь Евросоюза готово на все.

Кирилл Родионов:

Предположу, что корень нескончаемых призывов вновь ввести локдаун (в том числе, за рубежом) - в жажде страданий, которую в секуляризованном обществе не может удовлетворить молитва и пост. В XXI веке человек не может, просто так, взять и уйти в монастырь, вот он и истязает себя то многомесячной подговкой к марафону (по сути, к крестному ходу, под который нужно перекрыть центр - ведь иначе никто не оценит страдания участников), то бесконечными диетами, то вот таким просиживанием под замком, опасным для здоровья ничуть не меньше, нежели сам ковид. Жаль только, что замыливается такая важная вещь, как свобода выбирать религию либо не исповедовать никакую вовсе.

Маргарита Каганова:

Люди, которые отстаивают с пеной у рта своё правко не носить маску, начинают раздражать, их всё больше, а пену бы лучше прикрыть...

Алексей Цветков:

Объясняешь, что ковид за нынешний год, который еще далеко не кончился, уже убил миллион человек - больше, чем СПИД или малярия за полный последний год, за который есть статистика. Тебе возражают, что во всем мире умерло 44 миллиона человек (не знаю, откуда эта цифра), и что неизвестно, сколько выбросилось в окно (на самом деле известно, но лень искать).

И это тупик, дальнейший спор теряет смысл. Потому что надо объяснять разницу между фактом и ценностью, а взрослый человек, который этой разницы до сих пор не понял, уже не партнер в таком диалоге. И надо объяснять, что умерший от ковида в среднем теряет 11 лет жизни - но ведь это 11 лет чужой жизни.

Еще удивительней: тебе говорят, что ты просто боишься, а я, дескать, не боюсь, потому что хочу сам делать выбор. Хотя лучшее средство от инфекции, маска, в первую очередь защищает не тебя, а уязвимых окружающих. И выбор за чужой счет немногого стоит.

Андрей Десницкий:

Поскольку пошли неадекватные комментарии про "масочный фашизм" и всякое прочее, давайте я выскажу собственную точку зрения. Некоторые, наверное, удивятся, но позиций может быть больше двух:

1. Расстреливать за выход из квартиры без скафандра

или

2. Наплевать на барановирус, его масоны нарочно придумали.

Так вот, моя позиция такова (и она основана на мнении специалистов, которых я уважаю):

Пандемия существует, она серьезна и опасна, но никто пока не понимает слишком многого, чтобы подводить итоги и давать окончательные и бесспорные рекомендации. Мы, скорее всего, перенесем этот вирус в той или иной форме почти все, но для каждого из нас и для всех окружающих будет намного лучше, если это произойдет как можно позднее. Велики шансы, что штаммы будут менее опасными, что будет адекватное лечение, а главное - мы будем болеть не все сразу, изнуряя врачей и переполняя коридоры больниц. Наконец, чем дольше каждый из нас протянет, тем выше шансы, что мы приобретем личный иммунитет - а как популяция, даже коллективный. И тогда болеть вообще не придется.

Есть разумные меры предосторожности: носить маски в закрытых непроветриваемых помещениях (прежде всего в транспорте), регулярно мыть руки или протирать их антисептиком после каждого контакта с потенциально зараженной поверхностью, избегать скопления людей, минимизировать контакты. Разумеется, это не дает стерильности. Но если в организм попадает небольшое число вирионов, он, скорее всего, справится сам и приобретет иммунитет. А если вас обкашляет больной, вы заболеете почти наверняка и довольно тяжело. При этом, как мы понимаем, мы не знаем, кто из нас переносит вирус - все тесты приблизительны, ситуация меняется ежедневно.

Словом, если вы не носите маску вообще никогда, здороваетесь со всеми за руку и в магазине трогаете все подряд, вы потенциально опасны для всех окружающих и для меня лично. Я не могу изменить ваше поведение, но я не могу вас уважать за него, простите.

Вместе с тем я категорически против того, чтобы эта ситуация использовалась властями моей или других стран для введения "цифрового концлагеря". Я не хочу, чтобы вместо совести и сознательности каждого члена общества эти процессы регулировали чиновники-дуболомы и полицейские с дубинками, чтобы основным средством наполнения казны становились штрафы за прогулку вдоль забора и неотосланное среди ночи селфи.

Большинство мер, которые вводили весной и летом московские власти, кажутся мне в целом адекватными, хотя порой излишне строгими. Но меня категорически не устраивает их неготовность, неумение и нежелание разговаривать с горожанами на равных. Они чаще ведут себя как оккупанты, нежели как наши наемные работники (а мы платим им зарплату, да). Меня категорически не устраивает, когда пандемию используют как повод для запрета любой политической активности, особенно - одиночных пикетов на фоне толп в метро и магазинах.

Я буду вести себя разумно и предусмотрительно и буду благодарен тем, кто проявит такое же отношение. Я постараюсь не заразить вас и прошу вас постараться ответить мне тем же.