Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Четверо российских хоккеистов выиграли Кубок Стэнли с "Тампой"

Никита Кучеров с Кубком Стэнли в руках

Хоккеисты "Тампы-бэй" стали обладателями Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, обыграв в финальной серии "Даллас" по итогам шести матчей. В последней игре, состоявшейся в ночь на 29 сентября по московскому времени, счёт был 2:0.

В составе "Тампы" четыре россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Александр Волков и Никита Кучеров. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка по системе "гол+пас".

Все российские хоккеисты в составе "Тампы" выиграли Кубок Стэнли в первый раз в карьере. Андрей Василевский стал третьим российским вратарём после Ильи Брызгалова и Николая Хабибулина, кому это удалось. "Тампа" выиграла турнир во второй раз.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG