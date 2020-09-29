Четверо российских хоккеистов выиграли Кубок Стэнли с "Тампой"

Хоккеисты "Тампы-бэй" стали обладателями Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, обыграв в финальной серии "Даллас" по итогам шести матчей. В последней игре, состоявшейся в ночь на 29 сентября по московскому времени, счёт был 2:0.

В составе "Тампы" четыре россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Александр Волков и Никита Кучеров. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка по системе "гол+пас".

Все российские хоккеисты в составе "Тампы" выиграли Кубок Стэнли в первый раз в карьере. Андрей Василевский стал третьим российским вратарём после Ильи Брызгалова и Николая Хабибулина, кому это удалось. "Тампа" выиграла турнир во второй раз.