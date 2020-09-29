В Петербурге задержан участник акции в поддержку крымских татар

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста Дмитрия Негодина, который участвует в акциях в поддержку крымских татар. Ему вменяют участие в несогласованном марше. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Негодин был задержан на Ладожском вокзале. Активиста доставили в отдел полиции, где у него изъяли личные вещи и составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ранее на выходе из дома полиция задержала другую участницу акции в поддержку крымских татар - Ольгу Смирнову.

Бессрочная акция в поддержку крымских татар проходит 18 числа каждого месяца. Участники пикетов требуют прекратить преследования крымских татар по признаку национальной и религиозной принадлежности, освободить из российских тюрем всех политзаключенных из числа украинских граждан, включая крымских татар, и прекратить уголовные и административные дела, возбужденные по политическим мотивам.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. В Москве называют это "восстановлением исторической справедливости". Международные организации признали аннексию Крыма незаконной. Страны Запада ввели против России санкции. Крымские татары, которые выступили против аннексии, регулярно сообщают о преследованиях со стороны российской полиции и ФСБ.