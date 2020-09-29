Политтехнолог Шкляров останется в минском СИЗО

Политтехнологу Виталию Шклярову, который почти два месяца находится в СИЗО Минска, продлили арест ещё на два месяца. Об этом сообщил адвокат. По его словам, следствие приняло такое решения, так как считает, что обвиняемый может скрыться.
По словам защитника, в СИЗО его клиент переболел COVID-19. Адвокат предполагает, что Шкляров переболел коронавирусом примерно две недели назад, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. Но ни его самого, ни сокамерников тогда не изолировали.
Ранее юрист сообщал что политтехнолога держат в СИЗО в пыточных условиях, а также запрещают передавать письма. За два месяца содержания под стражей со Шкляровым провели лишь два допроса и одну очную ставку, говорит адвокат.
Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить свою мать. Политтехнолога обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Сам он это отрицает.
- По данным белорусских СМИ, задержание Шклярова связано с работой на арестованного блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она отвергает, что Шкляров когда-либо сотрудничал с ее супругом.
- Шкляров — гражданин США, его жена — американский дипломат. На днях Вашингтон призвал белорусские власти освободить арестованного.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.