Политтехнолог Шкляров останется в минском СИЗО

Политтехнологу Виталию Шклярову, который почти два месяца находится в СИЗО Минска, продлили арест ещё на два месяца. Об этом сообщил адвокат. По его словам, следствие приняло такое решения, так как считает, что обвиняемый может скрыться.

По словам защитника, в СИЗО его клиент переболел COVID-19. Адвокат предполагает, что Шкляров переболел коронавирусом примерно две недели назад, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. Но ни его самого, ни сокамерников тогда не изолировали.

Ранее юрист сообщал что политтехнолога держат в СИЗО в пыточных условиях, а также запрещают передавать письма. За два месяца содержания под стражей со Шкляровым провели лишь два допроса и одну очную ставку, говорит адвокат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить свою мать. Политтехнолога обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Сам он это отрицает.