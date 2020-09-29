Суд в Карелии увеличил срок Юрию Дмитриеву до 13 лет

Верховный суд Карелии 29 сентября увеличил срок заключения в колонии для историка, руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева с трёх с половиной до 13 лет, передаёт корреспондент сайта Север.Реалии.

В июле Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приёмной дочери. Сегодня Верховный суд изменил срок. Если бы приговор остался без изменений, Дмитриев уже в ноябре мог бы выйти на свободу.

По статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия Дмитриев в июле был оправдан. Сейчас Верховный суд Карелии отправил дело в оправдательной части приговора на новое рассмотрение.

Приговор, вынесенный Дмитриеву Петрозаводским судом 22 июля, обжаловали все стороны процесса – защита, обвинение и потерпевшие. Суд назначил Дмитриеву нового адвоката. Его основной защитник – Виктор Ануфриев – болен и находится на карантине.

Уголовные дела об изготовлении порнографии и развратных действиях завели в 2016 году из-за обнаруженных в его компьютере нескольких фотографий обнажённой несовершеннолетней приёмной дочери. Дмитриев отрицает вину, утверждая, что делал фотографии в целях документирования состояния здоровья дочери. В 2018 году Дмитриева оправдали по этому делу, однако впоследствии отменили оправдательный приговор и возбудили ещё одно дело – о насильственных действиях.