Суд в Карелии увеличил срок Юрию Дмитриеву до 13 лет

Верховный суд Карелии 29 сентября увеличил срок заключения в колонии для историка, руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева с трёх с половиной до 13 лет, передаёт корреспондент сайта Север.Реалии.
В июле Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приёмной дочери. Сегодня Верховный суд изменил срок. Если бы приговор остался без изменений, Дмитриев уже в ноябре мог бы выйти на свободу.
По статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия Дмитриев в июле был оправдан. Сейчас Верховный суд Карелии отправил дело в оправдательной части приговора на новое рассмотрение.
Приговор, вынесенный Дмитриеву Петрозаводским судом 22 июля, обжаловали все стороны процесса – защита, обвинение и потерпевшие. Суд назначил Дмитриеву нового адвоката. Его основной защитник – Виктор Ануфриев – болен и находится на карантине.
Уголовные дела об изготовлении порнографии и развратных действиях завели в 2016 году из-за обнаруженных в его компьютере нескольких фотографий обнажённой несовершеннолетней приёмной дочери. Дмитриев отрицает вину, утверждая, что делал фотографии в целях документирования состояния здоровья дочери. В 2018 году Дмитриева оправдали по этому делу, однако впоследствии отменили оправдательный приговор и возбудили ещё одно дело – о насильственных действиях.
- Историк настаивает на своей невиновности. В его защиту была организована общественная кампания. Накануне деятели культуры, ученые, правозащитники, политики и журналисты обратились к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой перенести рассмотрение дела Дмитриева в другой регион России, однако суд отказался это сделать.
- В 90-х экспедиция под руководством Дмитриева обнаружила в Карелии массовые захоронения жертв политических репрессий в урочище Сандармох. Были составлены списки погибших, которые насчитывали более 6 тысяч имён. Дмитриев – автор двух книг: "Место расстрела – Сандармох" и "Место памяти Сандармох".
- За несколько дней до рассмотрения апелляции в Верховном суде Карелии ряд государственных и прокремлёвских СМИ и телеграм-каналов опубликовали фотографии приёмной дочери Дмитриева, которые, как утверждается, фигурируют в его уголовном деле и должны, по мнению авторов публикаций, указывать на его виновность. Об источнике этих фото в публикациях не сказано или же говорится, что они были ранее "опубликованы в Сети".
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