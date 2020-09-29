Счётная палата: ситуация с мусором в России неблагополучная

Счётная палата России назвала ситуацию с отходами и мусорными свалками в стране неблагополучной. В 17 регионах мощности мусорных полигонов будут исчерпаны к 2022 году, ещё в 32 регионах – к 2024 году. Об этом говорится в отчёте ведомства, на который обратило внимание издание "Коммерсантъ".

По информации Счётной палаты, у большинства регионов нет возможности создать новые полигоны для отходов. Несмотря на мусорную реформу, более 90% мусора продолжают отправлять на полигоны, а перерабатывается только около 7%. Также отмечается проблема свалок в границах городов. Скопления мусорных отходов наносят ущерб природе, отравляя воздух, воду и почву. В отчёте Счётной палаты говорится, что ликвидировать все свалки не получится, даже если будет успешно реализован проект "Чистая страна". Он предполагает рекультивацию 191 свалки на территории городских округов. Более 700 свалок не будут ликвидированы.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в 11 российских регионах места на легальных мусорных свалках хватит менее чем на один год. Однако региональные власти могут до 2023 года размещать мусор на полигонах, которые не соответствуют всем экологическим и техническим требованиям.