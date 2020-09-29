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28 депутатов Госдумы находятся в больницах с диагнозом СOVID-19 

Пленарное заседание Госдумы, январь 2019 года

За прошедшую неделю восемь депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя российского парламента Вячеслава Володина.

По его словам, общее количество депутатов, находящихся в данный момент в больнице с COVID-19, достигло двадцати восьми, а если считать с уже переболевшими и имеющими антитела, то шестидесяти.

В связи с этим Госдума переходит на дистанционную форму работы - в частности, заседания комитетов и круглые столы будут проводиться в режиме видеоконференций.

Ранее стало известно, что после заболевания коронавирусом в возрасте 67 лет скончался депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев.

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