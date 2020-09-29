В США на 92-м году жизни скончался эмир Кувейта Сабах IV

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах умер в США возрасте 91 года, он правил Кувейтом 14 лет. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на официальные кувейтские источники.

Джабер ас-Сабах в последние годы тяжело болел. Он пользовался большим авторитетом в связи с посреднической деятельностью и попытками найти решение региональных конфликтов. В частности, Ас-Сабах возглавил конференцию стран-доноров для помощи Сирии, в результате которой удалось собрать сотни миллионов долларов.

Джабер ас-Сабах родился в 1929 году в период, когда формировалось современное Кувейтское государство. Он член кувейтской королевской семьи. Сорок лет он занимал пост министра иностранных дел Кувейта, затем возглавил правительство страны, а позднее взошёл на королевский трон.

В начале августа 2020 года, после операции, которую его канцелярия назвала успешной, эмир отправился на лечение в США. Официальные представители главы государства не раскрывали состояние его здоровья.

США, Иордания, Иордания, Египет и Ливан выразили свои соболезнования в связи с уходом эмира Кувейте. В Иордании объявлен 40-дневный траур.