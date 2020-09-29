"Новую газету" и её главреда во второй раз оштрафовали на 260 тысяч рублей 

Басманный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" и её главного редактора Дмитрия Муратова на 260 тысяч рублей, признав их виновными в "распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации". Речь идёт о материале журналиста Елены Милашиной, в котором рассказывалось о вспышке коронавируса в Чечне и о том, как власти скрывают реальное положение дел с эпидемией.

В августе "Новую газету" и Муратова уже штрафовали на те же 260 тысяч за другой материал о коронавирусе корреспондента Валерия Ширяева.

Издание не согласно со штрафами и планирует обжаловать их как в российских судах, так и в Европейском суде по правам человека. В газете отметили, что при рассмотрении дел Генпрокуратура и Роскомнадзор ссылались на своё "внутреннее убеждение о наличии в статье общественно опасной информации, а не на какие-либо нормативные акты, регламенты или экспертизы".

Накануне Тверской суд Москвы уже отклонил одну жалобу "Новой газеты": издание оспаривало требование Генпрокуратуры удалить часть статьи Елены Милашиной.