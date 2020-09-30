Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Василий Шпак рассказал журналистам, что в России найдены утюги иностранного производства “со встроенной прослушкой”. Об этом сообщает РИА “Новости”.

“Есть закладки [секретные функции в технике, позволяющие вести шпионаж за пользователем. – РС]. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то [способ связи]”, – рассказал чиновник.

В сообщении государственного агентства не уточнятся, где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги, поступали ли они в широкую продажу или были доставлены на правительственные объекты.