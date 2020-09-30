Совбез ООН призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Совет безопасности ООН призвал "немедленно" прекратить боевые действие в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров всем сторонам конфликта. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В тексте заявления говорится, что ООН обеспокоена информацией о широкомасштабных боевых действиях и "осуждает применение насилия". 15 стран членов Совбеза призывают Армению и Азербайджан продолжить диалог в рамках Минской группы ОБСЕ, которая была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования конфликт в Нагорном-Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным военную помощь. По его словам, Москва занимает нейтральную позицию в этом конфликте. Пашинян также отметил, что армянская сторона пока не нуждается в использовании 102-й российской военной базы. "У нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие," - заявил премьер-министр.

Ответственность за возобновление боёв в Нагорном Карабахе с воскресенья Баку и Ереван возлагают друг на друга. Администрация Карабаха сообщила о 86 убитых солдат своих Сил обороны, также есть несколько погибших среди гражданского населения. Азербайджан своих военных потерь не называет и не подтверждает данные о погибших и пострадавших, которые поступают от армянского руководства. Одновременно Баку сообщает о девяти погибших и примерно 30 пострадавших мирных жителях.

Страны-посредники в мирном урегулировании в Карабахе, включая Россию и США, призывают к завершению боёв. С таким же призывом к Баку и Еревану обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о независимости от Азербайджана, ведётся с советских времён. Баку не контролирует регион, который населён преимущественно армянами, с начала 1990-х годов. Тогда в ходе вооруженного конфликта погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Нынешнее обострение называют самым серьёзным после заключения перемирия в 1994 году.