Главный редактор сайта журнала Cosmopolitan Екатерина Великина заявила, что трое полицейских ограбили её несовершеннолетнего сына в центре Москвы. В связи с этим она обратилась в Следственный комитет России.

Со слов Великиной, во вторник перед её сыном, который шёл по Донской улице и курил, остановилась машина патрульно-постовой службы, из которой вышел полицейский и направился к ребёнку. Мальчик испугался и побежал, после чего, как утверждает Великина, с криком "стой, сука, почки отобью" полицейский догнал его, "поставил лицом к стене и начал перетряхивать его вещи".

Позже к обыску присоединились ещё двое полицейских, до этого сидевшие в машине. В конце концов сотрудники ППС предложили ребёнку "уплатить какой-нибудь штраф" за курение, в противном случае пообещав поставить его на учёт. Мальчик ответил, что у него с собой только деньги на оплату работы репетиторов. Со слов Великиной, полицейские попросту забрали эти деньги - 8 тысяч рублей, сказав на прощание ребёнку: "Без обид, мы тебя не видели".

Главред Cosmopolitan отдельно отметила, что в курсе, что её ребёнок, "увы, уже официально", курит. Она назвала произошедшее "ситуацией за гранью".

Известно, что Следственный комитет и МВД начали проверку заявления Великиной.