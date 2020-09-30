Верховный суд России отказался отменить приговор бывшему члену Совета Федерации от Башкирии Игорю Изместьеву, сообщает ТАСС. В 2010 году он был приговорён к пожизненному сроку по обвинению в организации ряда убийств, покушении на сына президента республики Урала Рахимова и других преступлениях.

Изместьев был членом Совета Федерации с 2001 по 2006 год. В 2003 году он был техническим кандидатом от власти на выборах главы Башкирии. Депутат занимался бизнесом и входил в ближний круг Рахимова-младшего. Однако в 2006 году Государственное собрание Башкирии отозвало его из верхней палаты российского парламента за совмещение депутатской работы с бизнесом.

В 2007 году он был арестован в Киргизии. Его обвинили в неуплате налогов, ряде убийств и других преступлениях. Коллегия присяжных, заседавшая на суде по его делу, была распущена из-за неявки заседателей в суд. Защита депутата утверждала, что присяжные должны были оправдать его, но на них давили спецслужбы. Башкирская оппозиция утверждала, что покушение на Рахимова, которое вменялось Изместьеву, было фиктивным, и объясняло его преследование политическим торгом между Уфой и Москвой и бизнес-конфликтами.

Изместьев вину не признаёт. В 2017 году глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева в день своего 90-летия попросила президента России Владимира Путина помиловать бывшего члена Совета Федерации. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право сенатора на справедливый суд.