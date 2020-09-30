Против защитников парка в Кунцево применили слезоточивый газ

В Москве задержаны, по меньшей мере, трое противников застройки парка в Кунцево. Один из задержанных, экоактивист Константин Фокин, рассказал "МБХ медиа", что неизвестные применили против защитников парка слезоточивый газ.

"Сегодня человек 20 пришли, мы их титушками называем, они физически нас блокируют, чтобы не мешали рабочим. Эти титушки ребятам распыляли газ в глаза из баллончика", рассказал Фокин. По его словам, активиста Ивана Рожкова обвинили в том, что он якобы "проколол какому-то трактору колесо". На него и Фокина в полиции составили протоколы.

"МБХ медиа" отмечает, что часть жителей протестуют против реконструкции Северного дублера Кутузовского проспекта, автотрассы, из-за которой планируется вырубить парк с трёхсотлетними дубами на улице Ивана Франко. По словам Константина Фокина, у строителей нед документов для проведения работ, а защитники парка сейчас пытаются воспрепятствовать установке строителями бетонных блоков.