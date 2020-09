Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис

Американский музыкант и актёр Мак Дэвис умер на 79 году жизни, сообщает журнал Rolling Stone. Он находился в тяжёлом состоянии после операции на сердце, сообщали ранее в твиттере представители его семьи.

Дэвис был автором кантри-музыки, выпустивший 19 студийных альбомов, два из которых стали платиновыми, и 38 синглов. 30 из них попадали в американские хит-парады в 70-х — 80-х годах. Он играл в сериалах и фильмах.

Однако широкую известность за пределами США он получил как автор песен для Элвиса Пресли. Дэвис — автор "A Little Less Conversation", "In The Ghetto" и "Don't Cry, Daddy".