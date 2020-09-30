На достройку космодрома "Восточный" уйдёт ещё 5,8 млрд из бюджета

Правительство России выделит дополнительные 5,8 миллиардов рублей на достройку космодрома "Восточный" в Амурской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект федерального бюджета. Таким образом общая стоимость проекта, строительство которого началось восемь лет назад, превысит 300 миллиардов.

Первую очередь космодрома должны были сдать ещё два года назад, однако к этому времени готовыми оказались только пять из девятнадцати запланированных объектов. Следственный комитет России возбудил более 140 уголовных дел о коррупции и нарушениях при строительстве, оценив ущерб от преступлений в 10 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин просил выделить дополнительные средства из бюджета, заявив, что объекты первой очереди "Восточного" могут разрушиться, если они не будут достроены в ближайшее время. При этом "Роскосмос" планировал потратить 255 миллионов рублей на "проверку завышенной стоимости строительства космодрома".

В общей сложности на космическую программу Россия потратит около 320 миллиардов рублей за ближайшие три года, из них 105 миллиардов - на выполнение Федеральной программы развития космодромов.