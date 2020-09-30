За три года деятельность президента России обойдётся в 82 млрд рублей

В ближайшие три года на "обеспечение деятельности" президента России, правительства страны и региональных администраций будет потрачено свыше 113 миллиардов рублей, следует из проекта закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Из этих денег почти 82 миллиарда будет потрачено только на обеспечение деятельности президента.

Согласно регламентирующим документам, деятельность президента России обеспечивает его администрация численностью свыше полутора тысяч человек, в обязанности которой входят подготовка проектов указов, распоряжений, поручений и обращений президента, деятельность по решению кадровых вопросов, а также вопросов о награждении государственными наградами и присвоении почётных званий.

Материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности президента занимается Управление делами президента – самостоятельный федеральный орган исполнительной власти, не входящий в состав администрации. В распоряжении управделами – самолёты, вертолёты, парк из порядка 700 автомобилей, автобусов и грузовиков, спецпоезд и речные суда, обслуживающие президента, а также пять официальных президентских резиденций и президентский оркестр.