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В телеграм-каналах появится возможность оставлять комментарии

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о том, что в ближайшее время в телеграм-каналах появится возможность комментировать посты. Он уже запустил новую функцию в тестовом режиме на своём канале.

"Что мне нравится в нашей реализации комментариев, так это то, что они неотличимы от группового чата", - отметил Дуров, добавив, что пользователи смогут оставлять комментарии, в том числе, в виде голосовых сообщений.

До сегодняшнего дня Telegram был единственной крупной социальной сетью, в которой отсутствовала функция комментирования постов. Многие блогеры предпочитали эту платформу другим именно потому, что она позволяла избегать в комментариях нашествия интернет-троллей и ботов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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