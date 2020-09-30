Юрий Дмитриев о приговоре: "Видно, сильно я кому-то хвост прищемил"

Глава карельского отделения "Мемориала", историк Юрий Дмитриев написал письмо правозащитнице Зое Световой, в котором прокомментировал ужесточение ему обвинительного приговора с трёх с половиной до тринадцати лет колонии строгого режима.

В письме он назвал новый приговор "закономерным". "Видно сильно я кому-то хвост прищемил…", - отметил Дмитриев, добавив, что не намерен "складывать руки" и "склеивать ласты".

"Верю - победа будет за нами. Кого Бог любит - тому он даёт испытания исключительно по силам испытуемого. Я человек верующий - обязан соответствовать Господним ожиданиям", - также написал историк.

Отдельно он отметил, что тревожится за свою старшую дочь Екатерину, но надеется, что она примет известие об ужесточении приговора отцу спокойно.