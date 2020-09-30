Юрий Дмитриев о приговоре: "Видно, сильно я кому-то хвост прищемил"

Глава карельского отделения "Мемориала", историк Юрий Дмитриев написал письмо правозащитнице Зое Световой, в котором прокомментировал ужесточение ему обвинительного приговора с трёх с половиной до тринадцати лет колонии строгого режима.
В письме он назвал новый приговор "закономерным". "Видно сильно я кому-то хвост прищемил…", - отметил Дмитриев, добавив, что не намерен "складывать руки" и "склеивать ласты".
"Верю - победа будет за нами. Кого Бог любит - тому он даёт испытания исключительно по силам испытуемого. Я человек верующий - обязан соответствовать Господним ожиданиям", - также написал историк.
Отдельно он отметил, что тревожится за свою старшую дочь Екатерину, но надеется, что она примет известие об ужесточении приговора отцу спокойно.
- Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Историк вину отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки. В защиту исследователя выступали сотни российских и иностранных правозащитников, деятелей культуры и учёных. Суд Дмитриева оправдал, однако в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.
- 22 июля суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.
- Во вторник Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.
- В 1990-х годах экспедиция в Карелии под руководством Юрия Дмитриева обнаружила массовые захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох. Были составлены списки погибших, которые насчитывали более шести тысяч имён. Дмитриев – автор двух книг: "Место расстрела – Сандармох" и "Место памяти Сандармох". Последнюю книгу он написал в изоляторе. Правозащитники считают, что уголовное преследование историка является местью за его деятельность.
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