Евросоюз одобрил экспресс-тесты на COVID-19

Евросоюз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые могут дать результаты за 15 минут и стоят в рознице около 20 долларов (полутора тысяч рублей). Об этом сообщает агентство Bloomberg. Быстрое тестирование может позволить быстрее справиться с последствиями второй волны коронавирусной инфекции.

Одобренный тест основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем распространённое сейчас ПЦР-тестирование. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5 процентах случаев, а его отсутствие — в 99,3 процентах.

Однако менее точное тестирование может быть преимуществом экспресс-методики, а не его недостатком. Ранее газета The New York Time писала, что слишком точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему, из-за того, что здоровые люди со следами диагностируются как больные.

К концу года Европа должна получить еще два быстрых теста. Это может помочь европейским странам проводить оперативное тестирование, например, в аэропортах. Два дня назад такую услугу предложил клиентам американский перевозчик United, сообщал канал CNN.