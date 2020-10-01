ТАСС сообщил о готовящихся арестах клиентов суррогатных матерей

Следственный комитет России готовит задержания и аресты мужчин, которые взяли детей у суррогатных матерей. Им может быть предъявлено обвинение в торговле детьми. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых ведомствах.

По словам источника, подозреваемые не могут быть суррогатными отцами, так как они — геи. Какая статья уголовного кодекса запрещает гомосексуалам пользоваться суррогатным материнством — не уточняется. По всей видимости, речь может идти о нарушении ведомственной инструкции минздрава, позволяющей пользоваться суррогатным материнством только женатым парам или одиноким женщинам (требований к гетеросексуальности в документе не выдвигается).