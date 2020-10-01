Макрон: в Нагорном Карабахе воюют джихадисты из Турции

У Парижа есть точные данные о том, что в боевых действиях в самопровозглашённом Нагорном Карабахе принимают участие сирийские джихадисты из Турции. Об этом перед саммитом Евросоюза в Брюсселе заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, наличие наёмников в районе армяно- азербайджанского конфликта может изменить расклад сил.
Макрон отметил, что поделился этой информацией с президентами США и России.
Ранее о наличии наёмников из Сирии и Ливии в Нагорном Карабахе сообщал российский МИД.
В четверг, 1 октября, президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Лидеры трёх стран призвали немедленно остановить боевые действия и начать переговоры между Ереваном и Баку при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что Минская группа при ОБСЕ на протяжении почти 30 лет ничего не делала для разрешения конфликта и теперь использует обострение в своих целях. Необходимым условием для начала переговоров является уход "оккупантов" с территории Азербайджана
- Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился в Карабахе 27 сентября. Азербайджанская армия начала наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. В ходе боёв за несколько дней погибли, по разным данным, десятки человек.
- Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 1980-х годов. Армянское население азербайджанского региона требует отделения. В 1992–1994 годах стороны вели масштабные боевые действия. В ходе боёв Азербайджан потерял контроль над территорией Карабаха и прилегающих областей, регион покинули почти все азербайджанцы и десятки тысяч беженцев всех проживавших там национальностей.
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