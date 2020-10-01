Макрон: в Нагорном Карабахе воюют джихадисты из Турции

У Парижа есть точные данные о том, что в боевых действиях в самопровозглашённом Нагорном Карабахе принимают участие сирийские джихадисты из Турции. Об этом перед саммитом Евросоюза в Брюсселе заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, наличие наёмников в районе армяно- азербайджанского конфликта может изменить расклад сил.

Макрон отметил, что поделился этой информацией с президентами США и России.

Ранее о наличии наёмников из Сирии и Ливии в Нагорном Карабахе сообщал российский МИД.

В четверг, 1 октября, президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Лидеры трёх стран призвали немедленно остановить боевые действия и начать переговоры между Ереваном и Баку при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что Минская группа при ОБСЕ на протяжении почти 30 лет ничего не делала для разрешения конфликта и теперь использует обострение в своих целях. Необходимым условием для начала переговоров является уход "оккупантов" с территории Азербайджана