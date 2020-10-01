Глава "Агоры" Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи ЕСПЧ 

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи Европейского суда по правам человека от России. Это случилось после того, как российское министерство юстиции опубликовало официальное извещение о проведении конкурса по отбору кандидатов на соответствующую должность.

Чиков отметил, что восемь лет назад, когда в ЕСПЧ также происходила смена судьи от России, юрист Каринна Москаленко судилась с Минюстом из-за того, что ведомство провело отбор кандидатов в закрытом режиме, в связи с чем Москаленко не успела подать документы. По мнению Чикова, "российские власти сделали выводы" из того опыта.

В Европейском суде по правам человека каждая страна Совета Европы, в который входит и Россия, имеет своего судебного представителя. Его в свою очередь выбирает Парламентская ассамблея Совета Европы из трёх представленных кандидатов.

С 2012 года судьей от России в ЕСПЧ является профессор МГУ и бывший судья Высшего арбитражного суда России Дмитрий Дедов.