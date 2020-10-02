"Чистый фашизм". Блогеры о планах СК преследовать одиноких отцов

Если верить новости, которая появилась на сайте ТАСС 30 сентября, одиноких мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей, чтобы стать отцами, вскоре начнут сажать за покупку детей, а самих детей, которых они воспитывали, отправят в детские дома. В Следственном комитете уточнили, что речь идет о мужчинах "нетрадиционной сексуальной ориентации": в ведомстве считают, что геи не могут выступать донорами при экстракорпоральном оплодотворении. Комментаторы в соцсетях, с одной стороны, шокированы, а с другой – почему-то не удивлены.

Дмитрий Гудков

Как государству сажать геев, если статьи нет, но очень хочется? В СК нашли способ.

«Источник в органах» шепнул ТАССу, что теперь посадят всех мужчин «не той ориентации», кто выступал донором спермы для суррогатных матерей. Потому что по закону рожать так детей могут только семейные пары. А семья у нас кто, как там записано в поправках? – Союз мужчины и женщины.

Значит, если гомосексуал захотел легально родить ребенка при помощи суррогатной матери, то он – работорговец.

База таких мужчин есть, дети уже несколько месяцев в плену у государства (их нашли и спасли от родителей). Катушки белых ниток в СК заготовлены.

Диктатура сползает в тоталитаризм. Теперь государству важно знать, с кем вы занимаетесь сексом. Трехспальная кровать «Путин с нами».

Поправки – работают!

Иван Давыдов

Что-то, конечно, просто уже невероятное.

А ведь путинская осень толком даже и началась еще.

Героиня Татлера

Первыми показательно посадят отцов-одиночек Филиппа Киркорова, Евгения Миронова и Сергея Лазарева???

Кирилл Шулика

Тут можно пошутить, что теперь придут к Филиппу Киркорову, но не шутится, потому что сейчас силовики насмотрелись на Мизулину и превратились в полицию нравов. Так что огромные семейные трагедии, коих нельзя допустить.

Алексей Бахарев

Это уже лютый кошмар какой-то... как только запахло санкциями, стали привычно мучить детей и родителей. Мрачная российская классика.

Юрий Лучинкин

Эта власть уже решает кому можно иметь детей, а кому нет. Мракобесие во плоти.

Анастасия Гаасенбек

Какой интересный феномен. Эта политическая система теперь работает на производство чистого зла ради самого зла: в новой инициативе властей нет ничего финансово или политически выгодного. Как в хорроре: зло есть, оно множится и торжествует. И все.

Наталья Геворкян

У меня такое чувство, что в СК посмотрели сериал Kidnapping и возбудились (там есть эпизод как раз про это) Но там нет веерной зачистки. То есть теперь СК считает априори преступниками всех поголовно и готово сажать и отбирать детей у всех мужчин, которые "прибегали к помощи суррогатных матерей". Отбирать детей у родителей. Я даже не знаю, каким словом это назвать. А также страну, где такое возможно.

Слово, которым это можно назвать, на самом деле широко известно.

Виталий Менкин

То есть у отцов будут забирать детей. Родных и любимых детей, и притом любящих своего отца и не имеющих больше никого в этом мире, и передавать в детдом.

Если это не фашизм, то что тогда фашизм?

Александр Рыклин

Следственный Комитет сажает геев, чьи дети от суррогатных матерей, а самих детей отдает органам опеки... Их теперь, надо думать, начнут в детдомах вылечивать от "вредного влияния"...

Путинский режим людоедский в любых своих проявлениях. И это, конечно, чистый фашизм в самой лютой и мерзкой своей форме...

Аркадий Бабченко

СК планирует арестовать гомосексуальных отцов детей от суррогатных матерей за «торговлю детьми»

Красный треугольник нашивкой - и в концлагерь.

Если это не Рейх, то что это?

Найдите десять отличий.

Бегите оттуда, .

Антон Красовский

Интересно, сколько сейчас человек уедет из страны?

Возможно, Следственный комитет и хочет, чтобы все, кого это может коснуться, из России уехали, предполагают некоторые комментаторы.

Виктор Сонькин

Я как-то не очень понял, они реально пишут "мы щас планируем посадить пару десятков человек за то, что нам не нравится форма их мочек ушей" или я что-то не так прочитал? Или это просто предупреждение "бегите, глупцы"? Дико, конечно, в обоих случаях.

Дмитрий Колезев

Представьте: где-то есть нетрадиционные пары, воспитывающие детей, и сейчас они понимают, что детей вот-вот отберут, а их арестуют. Что им остается? Только быстро бежать из страны.



Может быть, им на это и намекают? Бегите, пока не поздно. Может, на это и надеются? Потому что не очень понятно, можно ли что-то предъявить в уголовном смысле. Вообще, редко когда СК заранее анонсирует аресты, так что больше похоже именно на острастку (тот факт, что арестовывает суд, а СК может лишь просить об этом, сейчас обсуждать не будем).

Петр Фаворов

В целом, ситуация ужасная, но я уже давно для себя сформулировал, что желание иметь детей в однополой семье - один из немногих веских поводов эмиграции из России.

Многие отмечают, что отношение сотрудников СК к геям, судя по всему, ничем не отличается от того, которое диктует тюремный кодекс.

Александр Баунов

"В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО", - сказал источник. Он пояснил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация".

Что понятно из этой новости?

Понятно, что наше декларативно дето- и семьелюбивое государство взялось уголовно преследовать за попытку родить детей. И готово отобрать рожденных из семей и передать в детдом, на запчасти или в нормальную семью, например того сотрудника УВД, который отпустил свою жену с дочками жить к их будущему убийце. Там никого не отберут и ничего загодя не заведут, исключительно по факту запчастей.

Понятно, что речь идет об одиноких мужчинах только по ущербному российскому законодательству, которое стоит тут в одном ряду с игило-вахаббитским «считать одиноким мужчину с одной женой». А на самом деле это почти наверняка состоявшиеся семьи, с собственной квартирой, загородным домом и летними поездками к морю. Само суррогатное материнство стоит, как загородный дом и много поездок.

Понятно, что клянущееся по любому поводу и, к несчастью, все чаще без повода памятью победителей фашизма государство , оказывается, приняло и пытается практиковать законы, по которым одни дети от рождения хуже других, а сперма одних людей хуже спермы других людей, а лучшая, видимо, у членов Следственного комитета.

Кого волнует, что думать так можно только порвав всякие отношения не то что с современной наукой, а со школьным курсом биологии. Российские законы разделают на хороших и плохих детей, родителей, сперму и яйцеклетки, на антинаучных основаниях, не далеких от расовых теорий, веры в то, что от семени донора-мусульманина высок риск рождения ваххабита, а дети, рожденные, когда Юпитер находится в Козероге хуже, чем когда он же в Водолее.

Что по-настоящему чадолюбивое государство не гонялось бы за детьми, а создало бы сервис, который поможет встретиться разнополым партнерам или парам однополой ориентации желающим иметь детей, подав заявление через Госуслуги в МФЦ или соответствующем разделе сайта Мос.ру.

Блестяще подтверждается тот эпизод из ранней пелевинской книги, где крутой пацан, откинувшийся с зоны строит вокруг себя такую же зону, только огромную, с вышками и мигалками, потому что просто не знает другого мира. «Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне».

В мире, который на наших глазах строит СК, высшее достижение — не контактировать с теми, о ком нельзя говорить, иметь с ними койку по диагонали, не пить из одной чашки, не брать одну ложку, не сидеть за одним столом, сделать так, чтобы твои дети не играли с их детьми, то есть так, чтобы детей у них вообще не было, опускать и не быть опущенным, покупать хлеб у Германа Стерлигова за три тысячи буханку, ведь сам воздух его булочных, рассчитанных на гордых лохов (и, к счастью, по этой причине разорившихся), непричастен скверне. А Следственный комитет у нас будет определять по своим понятиям, кто вправе оставить потомство.

Наталья Маршалкович

Обсессивное преследование геев (в данном случае тех, кто стал родителем) - производное от тюремной культуры, которой пропиталось силовое начальство и - шире - текущее начальство страны. Военные пенсионеры из гаражей, как их Шульман называет

Иван Курилла

Одичание идет какими-то запредельными темпами.

Александр Сорокин

В голове у пана Бастрыкина наверняка такие конструкции более-менее уже не одно десятилетие. Просто внутренние фантазии становятся контурами для интересного ему уголовного преследования в 2020 году. Он не дичает, а приводит в соответствие фактическое с формальным. Формальным, говоря языком героев Пелевина, надо даже уши проткнуть себе, чтобы не услышать пидрскую музыку. И если оказывается, что ты реальная власть и возразить тебе некому, то вот это и должно быть и содержанием внешней стороны. Он уже дикий, просто вскрывается. Когда-то на психфаке мы рассуждали о том, какого типа экспертизу нужно делать человеку претендующему на верховные посты.

Александр Фельдман

И эти люди хотят всерьёз победить запрещённую в России идеологию АУЕ? Really?

Встречаются в блогах и попытки разобраться, на каком законном основании СК намерен преследовать геев.

Игорь Курляндский

Похоже, новое безумное, людоедское дело нынешнего режима. Даже если придираться к этим отцам с моральной стороны, уголовщины тут не просматривается. В цивилизованных странах такие дела невозможны.

Маша Железнова

смотрим 323-ФЗ: (это об охране здоровья граждан, базовый закон), статья 55 о вспомогательных репродуктивных технологиях (это про ЭКО и суррогатное материнство)

п. 3 Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

п. 7. Быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование.

итого прямого запрета в законе нет (а есть только гомофобия в цитате "источника"). в п. 3, где упоминаются мужчины и женщины, написано - "имеют право". а не "этим можно, и больше никому нельзя".

но есть п. 1 той же ст. 55: "Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия ..."

и вот эта формулировка, видимо, и пойдет в ход. потому что едва ли все такие мужчины имеют подтвержденный диагноз бесплодие.

впрочем, чего это я тут закон цитирую. это всего лишь закон. а у нас тут жызнь. в которой источник в правоохранительных, блин, органах, трактует закон исходя их простой донельзя гомофобии.

ну то есть может быть, что законодатели были в том числе исполнены благих намерений (допустим, что такое все же случается в нашей стране) и натурально хотели не допустить торговли детьми в реальности (что, вероятно, не сугубо фантазийная проблема).

но у нас тут жызнь и попытка использовать эти же формулировки для закошмаривания гей-пар - ну так, чисто по ходу действия, там, кстати, в бекграунде заметки ТАСС об этом деле фигурируют китайцы, и никаких российских геев - уже совсем другой коленкор. а так ведь и будет, как пить дать. и снова поднимется глубинная дрянь и мерзость. ненуачо, "нетрадиционная сексуальная ориентация" же, гыгыгы, "источник в правоохранительных органах" вон уже набрал воздуху в грудь.

Многие задаются и вопросом, как в СК будут доказывать "нетрадиционную ориентацию" и отличать гомосексуальных одиноких отцов от гетеросексуальных.

Владимир Абаринов

Я ничего не понял. То есть одинокие мужчины - геи по определению, такая теперь презумпция?

Антон Орех

А при чем здесь вообще геи? Кто и как вдруг решил, что мужчины, которые прибегли к услугам суррогатных матерей – гомосексуалисты? Это не написано у них в паспорте, такие сведения не указываются ни в одной анкете, такую графу наверняка никто из них не заполнял, когда заключал договор с этими клиниками.

То есть СК просто решил, что все формально одинокие мужчины, захотевшие иметь детей вот таким способом, являются геями. А после того, как следователи сами, на глазок, так сказать, определят ориентацию в сексе, они запишут в преступники людей, которых сами же назначили геями, а потом, наплевав на все законы, этих людей еще и накажут. Впрочем, вот в этом ничего особенно нового нет.

В России так же, на глазок, приблизительно и на основании фантазий следователей, граждан записывают в террористы, экстремисты, педофилы, госизменники, агенты ЦРУ. Теперь будут в геев записывать всех подряд. И, разумеется, все во имя духовности и семейных ценностей. Вот и Конституция говорит, что семья – это когда только мужчина и только с женщиной.

А теперь просто вспомните о том, сколько в нашей стране брошенных детей. Сколько сирот при живых родителях. Скольких детей вроде бы даже усыновили, но потом снова вернули в приюты. Каждый день любезный интернет приносит нам очередные жуткие кадры страшных историй про семьи алкоголиков, наркоманов, опустившихся голодранцев, у которых есть дети и эти дети живут в абсолютно скотских условиях, но органам опеки часть вообще нет никакого дела до всего этого.

Божена Рынска

Как вы знаете, началась борьба с одинокими отцами. Я поставлю здесь прекрасный коммент Elena Veselago «Еще мой любимый вопрос: а не вырастет ли такой ребенок сам геем? Ах, дорогие, все сегодняшние геи выросли в традиционной семье. Как правило, там такой адов наворот, что не иметь дело с женщинами - единственный способ, который нашла система, чтобы жить дальше. Ну вот и дайте им жить дальше.

Никакие гей-пары просто технически не в состоянии создать таких адов, какие создают наши исконно-посконные советские семьи. С мордобоем, бросанием в жену топора, густой утробной женской ненавистью ко всему мужскому, избиениями и эмоциональным насилием над детьми "шоб человеком вырос" и всем прочим репертуаром.

Геи не создают такой адовой поляризации, их скрепы вместе не держат, и они тихо расползутся , если что не срастется, без вот этого вот "ребенку нужен отец" и "женщина без мужика ущербна" и "баба тёплая в койке должна быть".» ППКС как раньше говорили в ЖЖ. Люто плюсую.

К одиноким женщинам, воспитывающим ребенка, у которого в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе "отец", при этом никаких вопросов не возникает, отмечают многие комментаторы.

Марина Щедровицкая

Множество женщин рожает "для себя", не желая или не имея сил строить отношения. Так же и мужчины хотели бы делать. Иметь СВОЕГО ребенка и не связываться с разрешениями, которые то ли даст, то ли не даст его мать. Тем более, если "совместное ведение хозяйства" ему не интересно, как и "секс с обязательствами".

Общество почти не дает мужчинам шансов на необремененное отцовство. Женщинам, слава богу, дает.

Я, как женщина-сингл, вырастившая ребенка в своей личной свободе (его отец свободен своим способом и это хорошо нам всем), искренне желаю таких же возможностей также и мужчинам.

Елена Носырева

А матерей-одиночек по этой логике тоже надо сажать, потому что отсутствует союз мужчины и женщины. И у разведённых тоже детей отнимать - нет мужчины, нет и семьи. То-то станет весело, то-то хорошо.

Катя Пицык

Получается, у нас в стране мужчинам может быть отказано в базовом человеческом праве на одиночество. Героиня Ахеджаковой в "Гараже" в современной России, получается, может быть только женщиной. Ну, я неряшливо упрощаю. Но вы поймете, мне кажется. То есть, женщина получает автоматом на входе более широкие гражданские права и человеческие возможности, потому что у нее есть матка. (Тут следственный комитет РФ причудливым образом в невообразимом кульбите прорвался через тернии новой этики прямо к звездам.) Прямо говоря, если тебе женщины не дают, то умирай один - не познав отцовства. Ну, кампания против геев, практически. А формально-то она против одиноких мужчин вообще.

В-третьих, отвлекаясь от того, что я сама же и написала выше, все равно невозможно понять, почему люди, пусть даже очень тупые и алчные, пусть даже очень жестокие, не могут себе на автопилоте просто представить, что было бы с ними, если б их в шестилетнем возрасте вдруг отобрали от родного дома и переселили в детский. Это же сродни инстинкту самосохранения, это же должно в сознании выстраиваться как жажда спасения, когда тебе нож приставляют к горлу или душат, ты хочешь выжить. Так почему же ты не умеешь желать не-страдания задним числом? За детей ведь даже боишься не так, как за сторонних взрослых. Именно потому, что каждый был ребенком сам - каждый был в этой дикой привязанности к взрослым, в этой безусловной любви и беспредельном бесправии, даже не только объективном, но и субъективном - когда ты несвободен от любви и родства даже в мыслях. Конечно, у кого-то было страшное детство, но в среднем мы всегда умеем отделять опыт одного абстрактного родительства от другого. Так почему?

Депутат Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Юрию Краснову с просьбой проверить, насколько правдивы сведения из публикации ТАСС. В своем письме она отмечает, что сексуальная ориентация отцов детей недоказуема и не может служить основанием для ограничения их в правах. Официально информация, изложенная ТАСС, пока не подтверждена. В прокремлевских каналах публикацию тем временем объявили "вбросом".

Маргарита Симоньян

По поводу вброса о планах отобрать у одиноких отцов их детей от суррогатных матерей из-за того, что отцы - геи.



Пожалуйста, скажите, что это неправда. Очень ждем.



Это я говорю как мать троих детей, придерживающаяся крайне консервативных взглядов относительно их сексуального воспитания.

Темник

Сюжет с возможным изъятием детей у отцов-одиночек-геев выглядит как зондирование реакции в обществе. Ведь изначально информация появилась в ТАСС от анонимного источника в правоохранительных органах. СК понимает неоднозначность своих действий и замеряет потенциал общественного резонанса.



Любопытно, что с подачи депутата Оксаны Пушкиной обсуждение обросло дополнительным слоем — прогрессисты против консерваторов. РПЦ, как противник ЭКО, изображается силой, способной тормозить развитие законодательства в сфере регулирования экстракорпорального оплодотворения.



Сомневаемся, что у Церкви есть лоббисты в Госдуме, влияющие на законы. Более вероятна самоцензура депутатского корпуса — избегают движения против мощного консервативного вектора.

"Вброс" может исходить и непосредственно из Кремля, предполагает политолог​ Аббас Галлямов:

Нельзя полностью исключать того, что анонсированная Бастрыкиным охота на воспользовавшихся услугами суррогатных матерей геев является кремлевским заказом.

Я не очень верю в хитроумные схемы, но уж очень выгодно властям перевести идущую в стране политическую дискуссию в плоскость прав сексуальных меньшинств. «Пусть лучше оппозиция нас за ущемление прав геев критикует, чем в авторитаризме, коррупции и обнищании населения обвиняет», - примерно так могли решить в администрации.