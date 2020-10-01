Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет не хотят заводить детей

Сорок шесть процентов россиян в возрасте от 18 до 45 лет не хотят заводить детей. Больше трети из них объясняют это сложным финансовым положением и плохими жилищными условиями. Таковы результаты опроса, проведённого российским Национальным агентством финансовых исследований.

Отмечается, что среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин: 51 процент против 41. А решиться на рождение ребёнка таким россиянам помог бы дополнительный доход: в среднем 58 тысяч рублей в месяц.