Акции Playboy вернутся на биржу после девятилетнего перерыва

Владелец журнала Playboy, компания Playboy Enterprises, вновь разместит акции на бирже после девятилетнего перерыва. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По предварительным данным, стоимость Playboy после выпуска акций на бирже составит 415 миллионов долларов.

Выход на биржу будет оформлен через слияние со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям – так называемой компанией-пустышкой. Такая компания была создана в прошлом году специально для этой цели и уже торгуется на NASDAQ. После слияния она уйдёт с биржи, оставив своё место Playboy.

После завершения сделки и одобрения её Комиссией по ценным бумагам и биржам США у нынешний акционеров Playboy останется 66 процентов акций.

Playboy Enterprises ушла с биржи 2011 году после того, как её выкупили у миноритариев основатель журнала Хью Хефнер и Rizvi Traverse Management за 207 миллионов долларов.

Журнал Playboy начал издаваться в 1953 году. Весной 2020 года было объявлено о завершении выпуска печатной версии на фоне пандемии коронавируса. Онлайн-версия Playboy продолжит работу. Её популярность и доходы продолжают расти.