"Локомотив", "Краснодар" и "Зенит" впервые вышли в Лигу чемпионов

Впервые в истории три футбольные команды будут представлять Россию в Лиге чемпионов сезона 2020-2021 годов. Московский "Локомотив" сыграет с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом". Соперниками "Краснодара" станут испанская "Севилья", лондонский "Челси" и французский "Ренн". "Зениту" предстоит сыграть с дортмундской "Боруссией", итальянским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Таковы результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Игры первого тура Лиги чемпионов состоятся 20–21 октября. Финал турнира запланирован на 29 мая в Стамбуле. Матч должен был пройти в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Финал в Санкт-Петербурге, соответственно, перенесён на 2022 год.

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков при разрешении местных властей. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности, введённые властями, например, носить маски.