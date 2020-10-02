Freedom House рассказала об угрозах для демократии во время пандемии

Демократические институты и права человека во многих странах мира оказались под ударом из-за пандемии коронавирусной инфекции. Во многих странах власти, ссылаясь на неё, ввели ограничения, связанные с избирательным процессом, работой СМИ и общественных организацией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе правозащитной организации "Freedom House", озаглавленном "Демократия на карантине".

По оценке организации, ситуация с демократией после начала пандемии ухудшилась в по меньшей мере 80 странах, главным образом в тех, где демократические институты находятся под угрозой, а также в странах под управлением жёстких авторитарных режимов.

Среди наиболее частых проблем - отсутствие прозрачности со стороны властей о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах, рост коррупции, злоупотребления властью, а также ограничения свободы прессы. Власти также нередко наделяют себя дополнительными полномочиями - под предлогом борьбы с эпидемией. Однако эти полномочия распространяются не только на сферу здравоохранения.

В частности, в докладе особо отмечается ситуация в Беларуси, где власти практически не вводили карантинных мер, в отличие от большинства стран мира, однако под предлогом эпидемии дополнительно ограничили избирательные права граждан, в частности, ограничили присутствие наблюдателей на участках. При этом массовые протесты, которые вспыхнули в стране после выборов президента 9 августа, названы в докладе "мощным примерном обратной реакции на долгое время существующие запреты на свободные собрания".

Власти России, как отмечается в докладе, под предлогом пандемии ввели дополнительные ограничения для СМИ и запрет на свободу собраний.

Критике подвергнута также администрация Дональда Трампа в США, которая, как утверждают авторы доклада, неоднократно выступала с неверными и противоречивыми заявлениями об эпидемии.

Авторы доклада подчёркивают, что ряд ограничений для борьбы с пандемией неизбежен, однако настаивают на том, что они должны носить адекватный характер и вводиться на чётко определённое время. Кроме того, власти должны обеспечить свободу СМИ и выборов, защитить наиболее уязвимые группы населения и не допустить коррупции, в частности, при распределении госзаказов, связанных с борьбой с эпидемией.