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Мясников - Навальному: "Хотели бы - ты бы в первый день сдох"

Александр Мясников

Главврач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников обрушился в своём телеграм-канале с грубой бранью на оппозиционера Алексея Навального в связи с его интервью журналу Der Spiegel, в котором Навальный раскритиковал руководство омской больницы за поведение после его отравления.

"Послушай, ты: хотели бы- ты бы ещё в первый день сдох!" - обратился, в частности, Мясников к Навальному, комментируя якобы высказанное Навальным мнение о том, что омские медики хотели его смерти.

Мясников также призвал привлечь Навального к ответственности по статье о клевете - в связи с высказанными оппозиционером обвинениями в отравлении в адрес президента Владимира Путина. Слово "отравление" Мясников взял в кавычки. Он также написал, что испытывает к Навальному ненависть.

Мясников и раньше позволял себе резкие высказывания в адрес Навального, а также его жены - в связи с её критикой в адрес врача и общественного деятеля Леонида Рошаля. При этом он последовательно обращался к Навальному на "ты". Весной этого года Навальный критиковал высказывания Мясникова о коронавирусе. Помимо врачебной деятельности, Мясников выступает как теле- и радиоведущий, сотрудничая, в частности, с Владимиром Соловьёвым.

"Извините, а вы точно доктор?" - прокомментировал слова Мясникова Навальный.

В своём интервью Навальный, вопреки утверждениям Мясникова, не утверждал, что омские медики хотели его смерти. При этом он действительно подверг их критике - в частности, обвинив во лжи. "Возьмите врачей в Омске, которые сначала сказали моей жене в лицо, что, конечно, я могу вылететь заграницу, – а потом вдруг заявили, что я не транспортабелен. На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, всё знает – и врёт миру о «нарушении обмена веществ». Ненавижу ли я их? Вероятно" - сказал Навальный. Ранее он поблагодарил за спасение своей жизни пилотов самолёта, в котором ему стало плохо, и врачей медпункта Омского аэропорта и "Скорой помощи".

На сайте омского профсоюза работников здравоохранения 2 октября появилось открытое письмо с критикой Навального, а также некой "либеральной общественности". "Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив" - говорится в письме. "Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью" - сказано в письме. Кто его автор и кто его подписал - не указано.

Интервью Навального, в котором он прямо обвиняет в организации своего отравления Путина, вызвало множество негативных реакций со стороны представителей российских властей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Навального в клевете на президента, а также заявил, что с ним работают сотрудники ЦРУ и "инструктируют" его. Навальный в ответ пообещал подать на Пескова в суд.

Алексей Навальный сейчас проходит реабилитацию в Германии, куда он был доставлен 22 августа из Омска. В омской больнице он провёл два дня - после того, как 20 августа ему стало плохо на борту самолёта. Специалисты ряда европейских лабораторий обнаружили в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти заявляют, что говорить об отравлении Навального нет оснований.

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