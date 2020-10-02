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В Совете Европы призывают РФ снять запрет деятельности Свидетелей Иеговы

Комитет министров Совета Европы призвал Россию исполнить решения Европейского суда человека и отменить ограничения, наложенные на Свидетелей Иеговы в России в связи с признанием этой религиозной организации экстремистской и её запретом.

В заявлении Комитета, который осуществляет надзор за исполнением решений ЕСПЧ, содержится призыв пересмотреть приговоры, вынесенные ранее Свидетелям Иеговы, отменить запрет на деятельность организации, действующий с 2017 года, и внести поправки в законодательство о борьбе с экстремизмом.

Отмечено, что ЕСПЧ ранее установил факт нарушения прав Свидетелей Иеговы в России, в том числе права на свободу вероисповедания. Комитет также заявил, что Россия не предоставляет по его запросу необходимую информацию.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. После этого десятки верующих стали обвиняемыми по уголовным делам. Некоторые были осуждены к реальным срокам лишения свободы.

"Медиазона" в пятницу сообщает об очередном суде против Свидетелей Иеговы, что во время прений в Засвияжском районном суде Ульяновска прокурор запросил шести верующим сроки от трех до семи лет колонии.

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