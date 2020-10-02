США и ЕС ввели в санкции против Беларуси

Европейский союз объявил о введении санкций против сорока граждан Беларуси – за фальсификацию выборов президента и нарушение права граждан на мирные шествия. Решение было принято 1 октября на заседании Европейского совета, а сообщение о вступлении санкций в силу опубликовано 2 октября 2020 года в официальном журнале Европейского союза.



Под санкции попали, в частности, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и его заместители, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, командиры ОМОН, в том числе минского – Дмитрий Балаба. Командующий внутренними войсками Беларуси также включён в санкционный список. Александра Лукашенко, как и ожидалось, в списке нет. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, включение Лукашенко в санкционный список означало бы отказ европейских лидеров от диалога с ним.



Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.

Министерство финансов США также ввело санкции в отношении восьми граждан Беларуси. Об этом сообщается на сайте ведомства. В санкционный список попали глава МВД Белоруссии Юрий Караев и его заместитель Александр Барсуков, командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко и его заместитель Хазалбек Атабеков, командир ОМОН Дмитрий Балаба. Также под ограничения попали секретарь ЦИК Беларуси Елена Дмухайло, заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. В заявлении Минфина США говорится, что включённые в список лица "несут ответственность за нечестные президентские выборы" и за "насилие против мирных протестующих".

Вопрос о введении санкций против белорусских чиновников обсуждался 28 августа министрами иностранных дел ЕС. Причиной обсуждения стали жестокие репрессии белорусских правоохранительных органов против тысяч участников массовых протестных манифестаций в Минске и других городах страны. Первоначально ожидалось, что санкции будут приняты 21 сентября. Однако уже 10 сентября стало известно, что принятие санкций, обусловленное консенсусом, вряд ли возможно. О намерении блокировать такое решение объявил Кипр, добиваясь одновременного введения санкций против Турции, ведущей разведку газа на востоке Средиземного моря.



21 сентября главы МИД ЕС договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, однако согласовать санкции им не удалось. 1 октября делегация Кипра в Европейском союзе сняла свои возражения против санкций.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответные санкции Беларуси в отношении чиновников Евросоюза будут действовать и в России "в соответствии с союзническими обязательствами". В ведомстве называют действия ЕС "открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти".