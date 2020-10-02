Профсоюз журналистов "шокирован" самосожжением Ирины Славиной"

В Нижнем Новгороде поздно вечером несколько десятков человек устроили шествие с траурной фотографией Ирины Славиной. Участиники акции скандировали "Государство убивает!".

Колонна прошла по Большой Покровской улице и возложила цветы рядом с театром имени Горького у памятника козе, в честь которого Славина назвала свое издание, отмечает "Медиазона".

В городе проводятся одиночные пикеты, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на местную прессу.

"Профсоюз журналистов и работников СМИ глубоко шокирован актом публичного самосожжения, совершенным нашей коллегой Ириной Славиной, издателем и главным редактором нижегородского независимого издания "Коза пресс", - говорится в заявлении опубликованном на странце профсоюза в Фейсбуке.

В профсоюзе выражают уверенность, что в произошедшем есть явные признаки преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о доведении до самоубийства. Авторы заявления требуют расследование.



"Однако никакое расследование или даже приговор — весьма эфемерный в условиях нынешнего авторитарного беззакония — не вернет обществу самоотверженную журналистку Ирину Славину", говорится в заявлении.

