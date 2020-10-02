Трамп госпитализирован в Вашингтоне "в целях предосторожности"

Президент США Дональд Трамп, который, как стало известно утром в пятницу, заболел коронавирусной инфекцией, госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Президент отправился туда на вертолёте из Белого дома. Он впервые появился на публике после того, как стало известно о том, что он инфицирован, однако с прессой общаться не стал.

О предстоящей госпитализации сообщил Белый Дом. Как говорится в сообщении, у президента "умеренные симптомы" инфекции, и он в течение дня работал в Белом Доме. Однако, "в целях предосторожности" и по рекомендации лечащего врача и медицинских экспертов, президент, как сказано в сообщении, следующие несколько дней "будет работать в президентских помещениях центра имени Уолтера Рида".

Перед отлётом из Белого Дома Трамп записал короткое видеообращение, в котором сказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил американцев за поддержку.

Ранее Белый Дом распространил сообщение о состоянии здоровья президента. В нём со ссылкой на лечащего врача сказано, что он получил дозу экспериментального лекарства, разработанного компанией Regeneron - так называемый "коктейль с антителами" против COVID-19. В Regeneron подтвердили, что предоставили лекарство по просьбе врачей Трампа. Это средство применялось в ряде тяжёлых случаев коронавирусной инфекции - с многообещающими результатами. В сообщении подчёркивается, что Трамп получил эту терапию также "в целях предосторожности", а не потому, что его состояние резко ухудшилось. В сообщении говорится, что президент чувствует усталость, однако находится в хорошем расположении духа. Американские СМИ, ссылаясь на окружение Трампа, пишут о том, что у него небольшая температура, кашель и насморк - то есть умеренные симптомы инфекции. У его жены Мелании, которая также получила положительный тест на коронавирус, ещё более лёгкие симптомы.

Дональду Трампу 74 года, то есть он, по оценкам ВОЗ, входит в группу риска при коронавирусной инфекции.

Пока не сообщалось о том, чтобы Трамп временно передавал какие-либо из своих полномочий вице-президенту. Майкл Пенс получил негативный тест на коронавирус, как и соперник Трампа по предстоящим 3 ноября выборам демократ Джо Байден. Байден, выступая в пятницу в штате Мичиган, вновь пожелал президенту скорейшего выздоровления.