На Камчатке нашли ещё три загрязнения в Авачинском заливе

На Камчатке региональное министерство природы сообщило о превышении содержания нефтепродуктов и фенола ещё в трёх бухтах Авачинского залива. Ранее там фиксировались факты гибели морских животных, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

Региональная гидрометслужба провела отбор проб воды. Результаты анализов будут готовы 5 октября. По о предварительным данным, причиной загрязнения в Авачинском заливе является сброс нефтепродуктов с проходящих судов.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег морских животных. В прибрежных морских водах в районе пляжа выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем три с половиной раза и более чем в два с половиной раза — по фенолу.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от поездок на побережье.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке неустановленным до сих пор источником, сообщает Sakhalin.Info. Российское отделение "Гринпис" обратилось в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий.