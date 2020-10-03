Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он назвал нынешние события, "возможно, самым решающим моментом" в многотысячелетней истории армянского народа, сообщило Радио Азатутюн.



Никол Пашинян говорил о сотнях танков и боевых машин пехоты, десятках самолётов и сотнях тысячах солдат пехоты. Премьер-министр Армении говорил и о том, что Азербайджан пользуется поддержкой со стороны Турции. По его словам, в конфликт вовлечены сирийские наёмники и террористы, а руководят боевыми действиями около полутораста высокопоставленных турецких военных, находящихся на командных пунктах азербайджанской армии.

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооружённых сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".



Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населённые пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике, обращает внимание "Немецкая волна".