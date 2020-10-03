В День объединения Германии в Дессау-Рослау открыт памятник Горбачёву

Германия в субботу, 3 октября, отмечает 30-летие со дня своего воссоединения. Во многих регионах страны запланированы праздничные мероприятия. Главное из них - торжественный акт - состоялось в Потсдаме в павильоне Metropolishalle в замке Бабельсберг. Здесь собрались высшие руководители государства и делегации граждан от федеральных земель. Этому событию посвятила свою публикацию "Немецкая волна".



Из-за пандемии коронавируса на мероприятии было 230 гостей вместо запланированных 1250. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на церемонии, предложил создать мемориальный комплекс в память о мирной революции в ГДР. "Если мирная революция должна оставаться источником вдохновения и сегодня, то давайте же создадим мемориал, который будет напоминать об этом мужестве", - сказал глава германского государства.



По словам Штайнмайера, Германия нуждается в мемориале, напоминающем не только об устремлениях участников мирной революции к свободе и демократии, но и о том, что "восточные немцы взяли свою судьбу в собственные руки и сами освободили себя".

По случаю 30-летия объединения Германии в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт) открыт памятник Михаилу Горбачеву. Городские власти заявили, что это первый в Германии монумент первому президенту СССР и лауреату Нобелевской премии мира.



Памятник открыт "в честь политика, деятельность которого создала условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990-м", отметил обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас. Об этом сообщило агентство ТАСС. Монумент, изображающий в полный рост шагающего Горбачева, установлен перед городской ратушей.