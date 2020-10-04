Российские правозащитники выступили в поддержку граждан Беларуси

Участники российских гражданских движений и организаций обратились к гражданам Беларуси со словами поддержки и солидарности. В послании в частности говорится:

"Мы прекрасно понимаем, что кажущееся равнодушие российской общественности по отношению к событиям, происходящим в Беларуси, может породить тягостное недоумение среди ее граждан, борющихся сейчас за свободу, правду и свое человеческое достоинство.

Мы обязаны вам сказать: мы совсем не безучастны к вашей борьбе. Вся та Россия, которая к сегодняшнему дню сумела сохранить разум и честь в условиях многолетнего давления на основные права и свободы и массированного воздействия гигантской пропагандистской машины, оставившей далеко позади советский Агитпроп, – с вами и за вас.

Мы с изумлением и восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, – рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста. Мы не верим ни одному слову диктатора и его приближенных, судорожно пытающихся удержать в своих руках не принадлежащую им власть. Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь. Мы верим вам и верим в вас.

Мы с ужасом и болью наблюдаем за зверствами ОМОНа в Минске и других городах Беларуси. С ужасом и болью ощущаем мы свое бессилие, невозможность помочь вам, особенно очевидные на фоне точной, красивой и доброй силы вашего протестного движения. Именно это чувство – истинная причина молчания многих россиян: нам стыдно за свое бессилие".

Полный текст обращения опубликован Московской Хельсинкской группой в Фейсбуке. Под ним стоят подписи более ста человек - участников российских гражданских движений и организаций.