В России за сутки 10 500 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зафиксированы 10 499 случаев заражения COVID-19. Это наихудший показатель с 15 мая.

В настоящее время в России (включая аннексированный Крым) более 1 215 тысяч инфицированных коронавирусом. За последние сутки число погибших от Covid-19 увеличилось на 107, а общее число летальных исходов достигло превысило 21 360.

Выздоровевших за последние сутки - более 3 280. А всего с начала пандемии в России выздоровели почти 980 тысяч человек.



Газета "Коммерсантъ" отмечает, что некоторые регионы вновь вводят ранее отмененные ограничения. Ранее сообщалось, что к жестким ограничениям региональные власти смогут вернуться только если в крупных городах будут выявлять 10 тыс. заболевших в сутки.

В последние дни в Москве вновь введена самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В городе продлены школьные каникулы.