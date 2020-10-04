Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу

Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отдал приказ о прекращении ракетных ударов по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа, втором по значению городе страны.
Арутюнян сообщил в Фейбуке, что огонь прекращён, чтобы избежать жертв среди мирного населения, но предупредил, что если противник "не сделает выводов", то удары возобновятся.
Утром 4 октября министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Горадиз Физулинского района.
В Ереване эта информация была опровергнута, сообщает РБК.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.