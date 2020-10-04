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Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу

Степанакерт после обстрела 4 октября

Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отдал приказ о прекращении ракетных ударов по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа, втором по значению городе страны.

Арутюнян сообщил в Фейбуке, что огонь прекращён, чтобы избежать жертв среди мирного населения, но предупредил, что если противник "не сделает выводов", то удары возобновятся.

Утром 4 октября министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Горадиз Физулинского района.

В Ереване эта информация была опровергнута, сообщает РБК.

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