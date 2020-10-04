Власти Камчатки о ситуации с гибелью животных: "Люди уже отдыхают"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что ситуация в Авачинской бухте, где из-за загрязнения воды массово погибли морские животные, "существенно улучшилась". По его словам, "ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовоcстановлению". Солодов добавил, что люди уже "отдыхают на берегу моря".

Одновременно с этим губернатор сообщил, что в некоторых бухтах в воскресенье были обнаружены "выброшенные скопления" животных, а в Вилючинске водолазы нашли на глубине четырех-пяти метров полосу из мёртвых морских ежей и звёзд. Солодов пообещал добиваться "полноценного и досконального изучения причин" происходящего.

Ранее губернатор Солодов призывал местных жителей и туристов воздержаться от поездок на побережье.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем три с половиной раза, и более чем в два с половиной раза – по фенолу. В Минприроды Камчатки заявили, что вещество, загрязнившее воду, близко "по свойствам к техническому маслу". По официальной предварительной версии, нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива.

При этом 3 октября Минприроды отчиталось о "совершенно чистом" Халактырском пляже. "Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, в прибрежной зоне ничего аномального не зафиксировано", - сказано в сообщении ведомства.

В свою очередь российское отделение Greenpeace объявило об экологической катастрофе и требует немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий. Эксперты не исключают, что произошедшее загрязнение связано с присутствием на Камчатке базы Тихоокеанского флота, так как погибли животные, которые живут на глубоководье – нефтепродукты могли скапливаться там на протяжении длительного времени.