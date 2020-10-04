Создатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от COVID-19

Японский дизайнер Кензо Такада – основатель модного дома Kenzo – умер во Франции в возрасте 81 года от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил его представитель.

Бренд Jungle Jap был основан в 1970 году и впоследствии переименован в Kenzo – по имени своего создателя. В 1993 году бренд был приобретён крупнейшей мировой компанией в сфере моды и предметов роскоши – LVMH. Генеральный директор подразделения моды концерна LVMH Сидни Толедано выразил соболезнования в связи со смертью Такады, который продолжал сотрудничать с компанией при разработке ряда коллекций, назвав его "великим дизайнером и отличным парнем".

В начале нынешнего года Кензо создал новый бренд под названием К3.

Кензо Такада переехал в Париж в 1964 году, где спустя несколько лет и представил свою первую модную коллекцию. Впоследствии под маркой Kenzo начали выпускать также парфюмерию и аксессуары.