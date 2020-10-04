В Женеве установлен самый высокий в мире МРОТ - $25 в час

В Швейцарии власти Женевы установили минимальный размер оплаты труда для местных жителей на уровне 23 швейцарских франков в час, что эквивалентно 25 американским долларам. На данный момент это самый высокий МРОТ в мире. До этого первым по этому показателю была Австралия с минимальной оплатой труда в 19,84 доллара в час.

За установление для жителей Женевы МРОТ в 23 франка выступали левые партии и коалиция профсоюзов. Они заявляли, что из-за экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса, значительная часть швейцарцев не может себе позволить жить в Женеве, и оплата труда в 23 франка в час - это лишь "минимум, который не даст упасть за черту бедности". В итоге на региональном референдуме в поддержку инициативы было подано 58% голосов, хотя ранее женевские избиратели дважды отклоняли предложение ввести в городе минимальную заработную плату.

По подсчётам властей Женевы, новый размер оплаты труда даст доход около 4 тысяч швейцарских франков на одного человека в месяц - при том, что по оценкам Федерального статистического управления на 2018 год, черта бедности для семьи из двух взрослых и двух детей составляла 3 тысячи 968 франков. Отмечается, что только арендная плата за типичную трёхкомнатную квартиру в Женеве составляет не менее 3 тысяч франков.

В самой Швейцарии минимальный уровень оплаты труда не установлен, но регионы страны могут вводить его для своих жителей самостоятельно. Женева стала четвёртым из двадцати шести кантонов, которые провели голосование по данному вопросу. МРОТ уже введены в Юре и Невшателе, жители Тичино недавно утвердили минимум на референдуме, но он ещё не введён на уровне закона.