Оппозиция не признает итоги выборов в Киргизии

На парламентских выборах в Киргизии, по предварительным данным избирательной комиссии, необходимый для избрания в парламент 7-процентный барьер преодолели 4 партии. 3 из них называют близкими к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Ряд оппозиционных сил заявил о непризнании итогов выборов, указав на нарушения, прежде всего на подкуп избирателей и их централизованный подвоз.

Выборы прошли в воскресенье. На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно предварительным данным, партия "Биримдик" (Единство), от которой в парламент выдвигался брат президента Асылбек Жээнбеков, получила около 24 процентов голосов. На втором месте партия "Мекеним Кыргызстан", которую связывают с влиятельной семьёй Матраимовых.

Обе партии позиционируют себя как сторонники укрепления связей с Россией. Лидер партии "Биримдик" Марат Аманкулов несколько месяцев назад рассуждал о том, что Киргизия могла бы ограничить свой суверенитет в пользу "евразийского союза" с Россией. Впоследствии он объяснял, что его слова вырвали из контекста. 9 процентов - у еще одной пропрезидентской партии "Кыргызстан". Барьер в 7 процентов преодолевает только одна оппозиционная сила - партия "Бутун Кыргызстан".

Две партии, которые в прежнем созыве парламента играли роль оппозиции Жээнбекову, "Бир Бол" и "Ата-Мекен", не смогли преодолеть барьер. Их лидеры заявили о непризнании итогов выборов. О несогласии с результатами заявили и в других оппозиционных партиях. Оппозиция не исключает, что будут организованы акции протеста. Официальные итоги выборов будут подведены в ближайшие дни.