"На троих лепили". Блогеры обсуждают новый памятник Есенину

До сих пор в Москве было два известных памятника поэту Сергею Есенину – первый, работы Владимира Цигаля, поставили в 1972 году на построенном за 8 лет до этого Есенинском бульваре. Второй, работы Анатолия Бичукова, установили в 1995 к столетию со дня рождения поэта, на Тверском. Но на прошлой неделе в Москве появился новый памятник Есенину, который может затмить своей славой оба предыдущих.

Николай Подосокорский

Новый памятник Есенину в Москве. Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии". Я бы назвал сие творение просто "Пьяный ангел".

Памятник произвёл на зрителей сильнейшее впечатление.

Максим Соколов

А не является ли ваятель Г. В. Потоцкий последователем признанного во всем мире ваятеля Джакометти?

Сергей Буланов

Интересно, у кого-то есть мнение, что это не возмутительное убожество?

«Есенин — это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль», — поясняет скульптор Григорий Потоцкий.

Антон Батагов

Терпеть не могу Есенина, но всё-таки обидно за парня. Автору "памятника" удалось соединить запредельную пошлость с абсолютно клинической патологией. Мало того, что Маяковский его в своё время пригвоздил, но это всё-таки в стихах, а тут - монументальный жанр. Прости, Серёга. Вряд ли эту [фиговину] в ближайшее время снесут (в отличие от многочисленных памятников Колумбу). Видимо, она удачно отражает внутренний мир скульптора.

Андрей Десницкий

Ужас в том, что Есенину просто невозможно поставить нормальный памятник. Голова его обязана махать ушами, как крыльями птица, или скакать на розовом коне. Одно из двух.

То ли дело Тютчев или Паустовский!

Андрей Позняков

Когда я пытаюсь делать мостик, пытаюсь убедить себя, что выгляжу примерно так

Люба Глазкова

На подобное деньги находятся!

И ведь никакого конкурса не было. По Маршаку - "какашке" до сих пор дискуссия идёт, а здесь тихой сапой раз, и в дамки!

Центр превращают в место для арт объектов? Как довесок к плитке ещё и памятники на вкус непонятных людей.

Галина Сазонова

Может его поставили неправильно? ) Ну вот правда, на троих лепили

Кирилл Шулика

Есть выражение такое - что дурно, то потешно. Ну или они поставили, а стыдно почему-то мне...

Много теплых слов было сказано в адрес скульптора.

Лев Усыскин

Да простят меня затронутые... Короче, среди мастеров изобразительных искусств встречаются люди умные и даже очень умные. Но довольно редко. Чаще всего в этой отрасли подвизаются люди ума невеликого, проще говоря, среднего - их талант (если он имеется) проявляется за счет других качеств -- природных и культивированных. Это все вещь обычная, знакомая и не вызывающая особых чувств.

Но...

Но...

Но чтобы человек столь мощно излучал глупость в своих профессиональных проявлениях, как скульптор Потоцкий -- такое встретишь не каждый год. И это прекрасно, доложу я вам, на несколько порядков прекраснее, чем его статуи как таковые.

Вспоминили по этому случаю и другие работы Потоцкого

Артём Зубков

нормальный вполне памятник Есенину. Чем безумнее скульптор и его творение - тем лучше. Я же не могу оторваться от урны, которую кто-то догадался установить рядом и засунутый в нее букет свежих хризантем, очень отвлекает от произведения, дополняя его. Так и должно быть. Тут какая-то драма. Некто психанул и вышвырнул букет. И вот поэт застыл в “мостике”. Ну и забор там тоже интересный

Я давно обратил внимание как наши люди в массе нечувствительны к фону. Бывает изогнутся в живописной позе, нарядные, у какого-то говна. Умудряются в самых прекрасных местах выбрать убожество. “А это мы в Монако” (за спинами какие-то трубы, провода). На бульваре Рокоссовского вот поставили памятник маршалу вполне пристойный, но его не сфоткаешь без обшарпанной хрущебы на заднике, где на балконах сушатся труселя.

А Есенина установили бы в лесу или овраге и совсем другое дело было бы. Там еще у автора есть баба с головой Пушкина в руке - вообще прелесть.

"Патриоты" требуют принять меры и наказать виновных

Карл Фридрих Фон

Вчера открыли новый памятник Есенину. К его 125-летию. На территории Музея Есенина в Москве.

Фотографии, улыбки, искрящийся радостью скульптор, осыпающий своё творение лепестками роз...

Сам автор композиции (которому, разумеется, виднее) выразил своё отношение так: "Есенин – это ангел со сломанными крыльями... Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа".

Афтор художник и скульптор Григорий Викторович Потоцкий (р. 1954).

Академик (!) Международной академии информатизации, член-корреспондент Педагогической академии, член Союза художников СССР с 1985 г.

"Трогательная скульптурка" к юбилею Сергея Есенина вызвала вполне ожидаемую реакцию москвичей (и не только). Г-н Потоцкий, полагаю, прекрасно отдавал себе отчёт в том, что шум и скандал будет. На то похоже и рассчитывал.

Продолжается откровенная травля Есенина т.н. "просвещённой интеллигенцией". Травля, о которой с возмущением и горечью писал Георгий Васильевич Свиридов.

Есть вопросы:

1. Кто заказчик работы?

2. Кто-то оплачивал и принимал "творение"?

3. Кто дав разрешение на установку у стен Государственного музея?

Но нашлись у работы Потоцкого и защитники

Алексей Фирсов

Лично оценил скандальный памятник Есенину. Небольшой, перед входом в музей, никого здесь не раздражает. В целом хорошо передаёт дух поэта-алкоглика, лиричного, но не очень глубокого, надломленного, будто треснувшая фарфоровая чашка. Наверное, есть к чему придраться, но в обнимку с берёзкой было бы пошлее.

Дмитрий Плахов

Памятник полемический, но интересный. Отторжение он вызывает в основном у дремучих людей, уровень художественного вкуса которых, застрял на шаблонах унылого соцреализма 70-годов прошлого века.

Демьян Кудрявцев

И пластика, и фактура нового памятника мне кажутся допустимыми, и даже семантика его гораздо более адекватна, чем весь этот парадный и народный ужас, который поставили под видом Есенина на Тверском и Есенинском бульварах. Это лучше Владимира, Калашникова, Плисецкой, франгуляновского Данте, всего позднего Церетели и проч. Стоит во дворе. Пусть стоит.

Многим нравится оригинальность памятника

Егор Кошелев

Автора предсказуемо засмеяли и затроллили. И есть тут неловкости, конечно. Но, на мой взгляд, лучше такой грубоватый роденизм, чем омерзительная продукция под маркой Военно-исторического общества, которой насилуют Москву нещадно в последнее время. А вот архитектора привлечь, чтобы он организовал пространство вокруг, было бы неплохо.

Александр Переверзин

Многие возмущаются, а мне кажется, это очень хороший памятник. Зачем ещё один стандартный, как на Тверском, или приторный, как на Есенинском бульваре?

Есть даже поклонники

Алексей Беляков

В защиту Есенина. Да, я о новом памятнике. Фотку постить не буду, они и так всюду. Наверно, я тут чуть ли не единственный, кому памятник нравится. В натуре пока не видел, но приду обязательно, гляну. Мне вообще нравится пластика такого рода, живая, сиюминутная, горячая, когда на металле словно еще остаются пальцы скульптора. Имя автора, Потоцкого, слышу впервые, так что «ничего личного».

Отличная динамика у монумента, Есенин падает, ноги оторваны от земли, лицо к небу. Может, это лучший памятник, что у нас возник в последние годы, среди этих жутких калашниковых и святых, блин, владимиров.

У меня лишь одна претензия – крылья. Дело в том, что я очень тщательно изучал жизнь Есенина, какие там нахрен крылья? Да и не надо особо ничего изучать, чтобы понимать – жлоб был первостатейный. Дико талантливый, да. Но человек поганенький. Говно полное. У меня есть любимая история о Есенине. Он же любил, выпив, позвать кого-то к себе в Константиново, к матери-старушке в ветхом шушуне. И некоторые велись, ехали. Один из таких приятелей описал поездку. Самое веселое – там выяснилось, что Есенин вообще не умеет ездить на лошади. И вот это его «полечу я быстрой птицей на саврасом скакуне» – просто лирическое вранье. Безобидное, впрочем.

С другой стороны – возражаю я себе – русский народ Есенина давно уже «ангелизировал». Он у нас в ранге полусвятого.

И тут я вспоминаю иной случай, из моей юности. Как-то я работал ночным сторожем. В самом центре, возле Площади Восстания, охранял некий стройтрест. Смена была с 8 вечера до 8 утра. Сижу я в каморке июльским вечером, смотрю в окно. Глядь – трое мужиков, с бутылкой. Работяги. Уселись на лавочке напротив, из горла собираются. А у меня в каморке были стаканы. Беру их, выхожу: «Ребят, вот стаканы, не мучайтесь». Они меня отблагодарили, тоже налили. Бутылка оказалась не единственной. Хорошо нам стало на лавочке. И вдруг один из них толкает приятеля: «Коль! Давай стихи теперь, а?». Коля стал было отнекиваться, но двое остальных требовали жестко: «Коля! Есенина!». Видимо, у них это был обязательный ритуал.

И Коля начал: «Ты жива еще моя старушка…». Кажется, один из работяг прослезился.

Ну и разве не ангел Есенин после такого?

Короче, хороший памятник.

Правда, не всем оригинальность кажется достоинством.

Ольга Яблонская

Я тут очень про многое воздержалась, но про новый памятник Есенину -- не могу молчать.

Я так думаю, если бы он его увидел, он бы в третий раз удавился. Потому что во второй раз он бы удавился, увидев свой памятник на Тверском бульваре.

А вот сделанные в полном соответствии с советской надгробной иконографией глянцевые фотки с пробором и трубкой, думаю, пережил бы, как и ту же портретную композицию, исполненную в технике выжигания по дереву. Пережил бы, потому что честный китч честнее и лучше претенциозного дурновкусия, и потому что он, как мне кажется, знал в честном китче толк.

Фото памятника не прилагаю -- и так в глазах рябит и тошнит. Я думаю, не только меня.