В Хабаровске задержан сын бывшего губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске полиция задержала Антона Фургала, сына бывшего губернатора края. По предварительным данным, на него завели административное дело за организацию несогласованных акций протеста.

Первым о задержании сообщил телеграм-канал "Злой Дальневосточник". Ему передали голосовое сообщение Антона Фургала: "Меня взяли". Позже канал сообщил, что его привлекли к ответственности по статье "Нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия". По предварительным данным – за организацию акций протеста.

Сегодня днем в Хабаровске был задержан Антон Фургал. По неподтвержденным данным, ему вменяют в вину организацию и проведение незаконных акций протеста, сообщило агентство AmurMedia со ссылкой на своего корреспондента. Об этом же рассказал сайт 5-tv.ru. По предварительным данным, Антон Фургал призывал людей собираться на митинги и создавать общественный резонанс.