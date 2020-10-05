В Приморье пятый день протестуют рабочие морского порта

Докеры Владивостокского морского торгового порта пятый день протестуют против увольнения прежнего руководства, сообщил редакции Сибирь.Реалии один из участников акции . В понедельник, 5 октября, они закидали касками руководство транспортной группы FESCO и нового гендиректора порта Романа Кухарука, вышедших к ним поговорить.

Местные СМИ, комментируя произошедшее написали, что рабочие устроили руководству "град из шлемов", а также толкали их и хватали за одежду. Сами рабочие заявили, что никакого нападения не было. "Ни одна каска даже не попала в них, это была демонстрация, не больше. Никто не толкал их, просто людей было много, и им пришлось продираться сквозь толпу, когда сбегали, - сообщил участник акции по имени Александр. - Сообщения о забастовке - это тоже неправда, потому что мы не бастуем, а продолжаем работать по графику - на протест выходят только те, у кого выходной или отпуск".

Представители группы FESCO заявили, что "вынуждены обратиться в правоохранительные органы" из-за "агрессии по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям".

Рабочие подтвердили, что с 1 октября они протестуют из-за отставки прежнего гендиректора порта Заирбека Юсупова. По их словам, Юсупова сняли с поста из-за конфликта между владельцами FESCO. Сотрудники опасаются, что новый директор отменит повышение зарплат, введенное прежним руководителем.

2 октября новый директор порта Кухарук в обращении к работникам обвинил прежнее руководство в попытке обанкротить предприятие. Ранее компания отрицала заявление одного из совладельцев предприятия о том, что нынешние собственники порта завладели им в результате рейдерского захвата.