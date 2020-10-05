Москва разработала три сценария ограничений из-за COVID-19

Московские власти разработали три сценария ужесточения коронавирусных ограничений, рассказали "Ведомостям" источники в мэрии. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная "самоизоляция" (то есть карантинные ограничения, включая запрет на выход из дома без уважительных причин) будет объявлена в течение двух недель.

Официально в правительстве Москвы заявили, что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно, а главная задача сейчас – оценить динамику распространения вируса после введения "первичных мер".

"Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами", – сказал еще один собеседник "Ведомостей". В ближайшие два дня, по словам одного из источников издания, мэрия объявит о блокировке проезда в метро по социальным картам для школьников и пенсионеров. Такой запрет вводился весной, когда в Москве - с конца марта по начало июня - действовал "режим самоизоляции".

Пока мэрия только продлила на неделю школьные каникулы, которые начались 5 октября, людям старше 65 и больным хроническими заболеваниями рекомендовала не выходить из дома, а работодателей обязала перевести на удаленку не меньше 30 процентов сотрудников. Но мэр Сергей Собянин жаловался, что рекомендации не соблюдаются: пожилые москвичи продолжают передвигаться по городу, а сотрудники компаний – ездить в офисы.

Мэрии трудно принимать радикальные решения, учитывая, что Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, жалуется один из источников "Ведомостей": "Мэрия оказалась в затруднительном положении – ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений".

Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, "чтобы они не добили бизнес", говорит один из источников "Ведомостей". В конце прошлой недели истекло действие половины правительственных мер поддержки малого бизнеса, а продлена была только одна – мораторий на банкротство предприятий наиболее пострадавших отраслей. Каршеринг и таксопарки уже предупреждают, что новой волны ограничений не переживут. Сам Сергей Собянин 4 октября говорил, что самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях – избежать их закрытия.

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в России – 10 888 (вчера – 10 499), из них в Москве – 3537 (вчера – 3327).