Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год стали учёные, открывшие вирус гепатита С и внесшие вклад в борьбу с этим заболеванием.

Имена лауреатов были объявлены на церемонии в Стокгольме. Это американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хоутон.

Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, благодаря исследованиям этих учёных были установлены причины, вызывающие хронический гепатит, и разработаны новые препараты, которые помогли спасти миллионы жизней.

85-летний Харви Олтер - американский вирусолог и инфекционист, глава отделения инфекционных болезней в институте переливания крови Национального института здравоохранения. Майкл Хоутон работает в институте вирусологии в канадской провинции Альберта. Чарльз Райс - профессор вирусологии в университете Рокфеллера в Нью-Йорке.

Объявлением лауреатов премий по медицине в понедельник традиционно началась Нобелевская неделя.