Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год стали учёные, открывшие вирус гепатита С и внесшие вклад в борьбу с этим заболеванием.

Имена лауреатов были объявлены на церемонии в Стокгольме. Это американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хоутон.

Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, благодаря исследованиям этих учёных были установлены причины, вызывающие хронический гепатит, и разработаны новые препараты, которые помогли спасти миллионы жизней.

85-летний Харви Олтер - американский вирусолог и инфекционист, глава отделения инфекционных болезней в институте переливания крови Национального института здравоохранения. Майкл Хоутон работает в институте вирусологии в канадской провинции Альберта. Чарльз Райс - профессор вирусологии в университете Рокфеллера в Нью-Йорке.

Объявлением лауреатов премий по медицине в понедельник традиционно началась Нобелевская неделя.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG