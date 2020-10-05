Беларусь лишилась права на шахматную олимпиаду в 2022 году

Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Об этом сообщил сайт Chess.com, цитируя документы международной шахматной федерации ФИДЕ.

Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси, было принято на заседании Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Батуми в 2018 году. Однако, как говорится в сообщении, министерство спорта и туризма Беларуси не предоставило в оговоренные сроки необходимые авансовые платежи и страховку.

"Следует отметить нарушение некоторых финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы указывать суммы, но это довольно серьёзные нарушения", - написал в своем отчёте юрист ФИДЕ Александр Мартынов. Отчёт цитирует "Интерфакс-Запад".

ФИДЕ вела переговоры с белорусскими властями, но успехом они не увенчались.

"Интерфакс" приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича о том, что финансовые проблемы организаторов не связаны с нынешним политическим кризисом в Беларуси.