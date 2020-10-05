Путин сменил главу Дагестана: врио стал генерал Меликов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Владимира Васильева. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Васильев ушёл в отставку по собственному желанию. Он назначен советником Путина.
Генерал-полковник Сергей Меликов - сенатор от Ставропольского края, в прошлом первый заместитель директора Росгвардии, а до того полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Его называли наиболее влиятельным заместителем Виктора Золотова.
- Васильев возглавил Дагестан в 2017 году. За время его руководства республикой были арестованы несколько высокопоставленных местных руководителей, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, и. о. премьер-министра Абдусамад Гамидов, заместители премьер-министра, брат бывшего главы республики Раджап Абдулатипов.
- СМИ ранее неоднократно сообщали, что кандидатура Меликова рассматривается Кремлём на должность главы Дагестана.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.