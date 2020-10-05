Путин сменил главу Дагестана: врио стал генерал Меликов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Владимира Васильева. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Васильев ушёл в отставку по собственному желанию. Он назначен советником Путина.

Генерал-полковник Сергей Меликов - сенатор от Ставропольского края, в прошлом первый заместитель директора Росгвардии, а до того полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Его называли наиболее влиятельным заместителем Виктора Золотова.